На Волині викрили угруповання, яке відправляло українців у трудове рабство
На Волині поліція затримала злочинне угруповання, яке протягом двох років відправляло українців у трудовое рабство до Польщі.
Ошукані мігранти працювали у небезпечних умовах та без оплати праці, повідомили на сайті поліції Волинської області.
Зловмисники вербували незаможних людей, обіцяли працевлаштування у Польщі, гідні умови проживання та хорошу оплату праці. Однак за кордоном все виявлялось інакше.
"Люди протягом тривалого були змушені працювати без оплати на небезпечних для життя і здоров’я роботах та жити у жахливих умовах. Люди виконували небезпечні роботи на електростанції без спеціального одягу, засобів захисту, альпіністського спорядження та відповідних допусків. Волиняни змушені були працювати нелегально, а роботодавці переховували їх від польських правоохоронців", – йдеться у повідомленні.
Власники підприємства платили винагороду "вербувальникам". У останніх під час обшуків вилучили речові докази по справі, а також близько 4 кг бурштину-сирцю, речовину рослинного походження, зовні схожу на марихуану, предмет схожий на пістолет, мобільні телефони та транспортний засіб.
Нині правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення підозр за скоєні злочини. Триває слідство.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Запоріжжі керівник одного з інтернатів за гроші надавав дітей для виконання важкої роботи стороннім особам.
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