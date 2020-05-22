На Волині викрили угруповання, яке відправляло українців у трудове рабство

На Волині поліція затримала злочинне угруповання, яке протягом двох років відправляло українців у трудовое рабство до Польщі.

Ошукані мігранти працювали у небезпечних умовах та без оплати праці, повідомили на сайті поліції Волинської області.

Зловмисники вербували незаможних людей, обіцяли працевлаштування у Польщі, гідні умови проживання та хорошу оплату праці. Однак за кордоном все виявлялось інакше.

"Люди протягом тривалого були змушені працювати без оплати на небезпечних для життя і здоров’я роботах та жити у жахливих умовах. Люди виконували небезпечні роботи на електростанції без спеціального одягу, засобів захисту, альпіністського спорядження та відповідних допусків. Волиняни змушені були працювати нелегально, а роботодавці переховували їх від польських правоохоронців", – йдеться у повідомленні.

Власники підприємства платили винагороду "вербувальникам". У останніх під час обшуків вилучили речові докази по справі, а також близько 4 кг бурштину-сирцю, речовину рослинного походження, зовні схожу на марихуану, предмет схожий на пістолет, мобільні телефони та транспортний засіб.

Трудове рабство в Польщі Поліція Волинської області

Трудове рабство в Польщі Поліція Волинської області

Трудове рабство в Польщі Поліція Волинської області

Трудове рабство в Польщі Поліція Волинської області

Трудове рабство в Польщі Поліція Волинської області

Трудове рабство в Польщі Поліція Волинської області

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