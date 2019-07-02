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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

"Різниця в рази": в Україні різко знизили тарифи на комуналку, але не для всіх

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В Україні економічно обґрунтований тариф на опалення – 1400 грн за Гкал, а на гарячу воду – 75 грн за куб. До такого висновку прийшли в Міністерстві юстиції. Кабмін на своєму засіданні, всупереч заперечень з боку Мінрегіонбуду, уже в наступному опалювальному сезоні. OBOZREVATEL розібрався, як і на кого вплине нововведення від Кабміну.

Граничний тариф ухвалили, але не для всіх

За словами віце-прем'єра Геннадія Зубка, нововведення торкнеться далеко не всіх населених пунктів. Мовляв, ті, кого регулює Нацкомісія, зможуть самостійно рахувати і призначати тарифи. І у них, навіть після нововведення, тарифи все ще зможуть бути вищими 1400 грн за Гкал або 75 грн за куб води. У постанові не прописана методика регуляції для таких споживачів.

Однак, так чи інакше граничний тариф від Кабміну вплине на значну частку споживачів. У цілому ж розмір тарифів може знизитися на 14%. Наприклад, у Смілі Черкаської області один Гкал коштує 2,3 тис. грн, в Кіровоградській області середня вартість становить 2,1 тис. грн, у Волинській – 1,8 тис. грн, у Рівненській – 1,7 тис. грн.

І всього в п'яти областях, підрахували в Кабміні, середня вартість тепла нижча 1400 грн. Щоб докладніше дізнатися про те, скільки платять за опалення в різних містах України – дивіться інфографіку.

Тарифи в Україні

Тарифи в Україні

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Наразі вартість Гкал тепла в різних регіонах може відрізнятися більш ніж у два рази. Одні платять по 4 тис. за Гкал, інші – 1,2 тис., обурився на засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман. "Різниця в два рази!" – наголосив прем'єр.

"Чому, наприклад, у Кіровоградській області повинні платити 2100 гривень – майже в два рази більше. У Волинській – 1800 гривень. Це фактично великий обман місцевими постачальниками мільйонів українців", – заявив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, різниця в тарифах "кардинальна". При цьому частина компаній, які постачають тепло, оформлені на кіпрські офшорні компанії і нібито заробляють на величезних переплатах.

Отже, за новими правилами всі компанії повинні прагнути до того, щоб встановити тариф на рівні до 1400 грн за Гкал і 75 грн за кубометр гарячої води. Причому, якщо тарифи призначає не Нацкомісія, постачальники зобов'язані знизити ціни.

Міста проти, а українці чекають на результати

Проти рішення Кабміну виступила Асоціація міст. Вони відправили прем'єру офіційного листа. Мовляв, у середньому українці платять за Гкал 1807 грн, а якщо зобов'язати знизити тарифи вручну, то з бюджетів на компенсацію різниці доведеться витратити 7 млрд грн.

"Для абсолютної більшості міст такі витрати є непосильними, а впровадження таких змін призведе до повного припинення надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню", – лякають в Асоціації.

"Різниця в рази": в Україні різко знизили тарифи на комуналку, але не для всіх

Замість цього вони пропонують вдосконалити механізми стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Наприклад, поліпшити роботи виконавчої служби та ввести обмеження для тих, хто накопичив борги. Якби всі українці, які не платять за комуналку, раптом вирішили погасити свій "мінус", у підприємств би з'явилися гроші на модернізацію і зниження тарифів.

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Також для зниження тарифів у майбутньому профільна асоціація пропонує:

  • встановити механізм автоматичної корекції тарифів за тепло;

  • встановити обов'язковий рівень розрахунків виробників теплової енергії з постачальниками природного газу (без урахування штрафних санкцій і з урахуванням суми нарахованих і не перерахованих пільг і субсидій) у розмірі не менше 75%.

"Реалізація цих заходів дозволить комунальним підприємствам акумулювати кошти на оновлення інфраструктури та знизити собівартість комунальних послуг", – порахували експерти.

Уже в жовтні українці дізнаються, чи торкнулося їх нововведення від Кабміну і чи знизило їх підприємство свої тарифи. Але якщо виявиться, що платити доведеться за старим тарифом, який вище 1,4 тис., найімовірніше, ваше підприємство рахує і затверджує свої ціни в профільній комісії. А для них чіткого механізму немає.

Також варто враховувати, що близько 70% у складових тарифу на тепло – газ. Зараз ціна прив'язана до зовнішнього ринку. До жовтня традиційно зростає світовий попит на блакитне паливо, а разом із ним і тарифи для всіх споживачів. Тому цілком можливо, що через кілька місяців ринкова ціна збільшиться і підприємствам, які потрапили під дію постанови Кабміну, буде складно утримувати тариф.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарификомунальні послуги
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