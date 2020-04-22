Скільки коштує життя українських медиків? Надбавку за COVID-19 налічують похвилинно, а грошей немає навіть на колишню зарплату

Ще на початку квітня українська влада пообіцяла надбавки лікарям, які лікують хворих на коронавірус, у розмірі 300% від окладу, всім іншим медикам – у 200%.

Але реалії виявилися зовсім не такими оптимістичними, як представив уряд. Лікарі з різних областей скаржаться на те, що жодні доплати до них не доходять, а в деяких випадках медикам не вистачає навіть на зарплату.

Як обіцяні надвиплати виявилися справжнісінькими копійками, з'ясовував OBOZREVATEL.

У рядах медиків назрів бунт

У кінці березня 2020 року парламент ухвалив законопроєкт №3275, який встановлює надбавки в 300% до заробітної плати медикам, які залучені у протидії епідемії коронавірусу. Гроші лікарі повинні були отримати вже у квітні. Але щось пішло не так...

МОЗ Скрін

По всій Україні прокотилася хвиля скарг від лікарів на розмір отриманого на днях. Так лікар-інфекціоніст "Консультативно-діагностичного центру" Оболонського району Дмитро Лукаш з обуренням виклав скрін повідомлення з нарахуванням грошей. Сума не перевищила і 2000 гривень.

"Ось, який мій аванс лікаря-інфекціоніста, просто немає слів... Один інфекціоніст на район протягом місяця. Диспансерна група ВІЛ-інфікованих одна з найбільших по КДЦ в Києві, регулярний потік пацієнтів. Зарплата буде менша, ніж була до цього, спасибі за увагу!" – написав він.

Скрін

Працівник КНП "Хмельницька центральна районна лікарня" у Вінницькій області Іван Максименко, зі свого боку, пише: "Аванс лікаря-інфекціоніста в відділенні з коронавірусними хворими – 2500 грн. Адміністрація запевняє, що грошей на преміювання в 300% поки немає".

Скрін

Працівниця Київської міської клінічної лікарні №1 взагалі стверджує, що авансу лікарям навіть не видавали, і чи буде зарплата – невідомо, тому що коштів немає.

Скрін

Лікар-нейрохірург Марина Гаврилишина, яка працює в лікарні швидкої допомоги м.Києва, також опублікувала скрін із виплатою авансу, який становив усього 1500 гривень. Жінка висловила своє обурення, назвавши такі гроші "насмішкою і знущанням з лікарів, які навчаються 9 років". Вона також написала, що держава обіцяла "підвищити медикам зарплати і забезпечити додаткові виплати по 6000".

"Надати повноцінний захист від коронавірусу (костюми, маски, окуляри і т.д.), возити лікарів на роботу і з роботи, навіть на таксі. Де це все? Навіщо ця брехня?" – написала Гаврилишина.

На шквал обурень із боку медиків 20 квітня відреагував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він зазначив, що питання забезпеченості та оплати праці лікарів перебуває на особистому контролі президента, прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що відомство передбачило достатньо коштів, щоб підвищити заробітну плату всім без винятку медичним працівникам, які лікують хворих COVID-19 – сума перевищує 15 млрд грн.

Він запевнив, що кошти за березень уже пішли в регіони, а механізм підвищених виплат із квітня буде ухвалено на засіданні уряду 22 квітня.

Максим Степанов "РБК"

Відповів на бунт лікарів і мер Києва Віталій Кличко, заявивши, що столичні лікарі, які працюють із хворими на коронавірус, отримали за березень від 30 до 50 000 гривень зарплати.

На умовах анонімності медик однієї зі столичних лікарень, де приймають хворих на коронавірус, повідомив OBOZREVATEL, що дійсно отримав близько 20 000 зарплати, але назвав виплату швидше "одиничним випадком".

Грошей немає навіть на зарплати

Поки влада обіцяє надбавки і виробляє механізми їх надходжень, медичні профспілки б'ють на сполох через брак коштів навіть на мінімальну зарплату медпрацівникам.

Голова незалежної профспілки працівників швидкої медичної допомоги Запоріжжя Анатолія Сидоренка повідомляє, що наразі для виплат медикам швидкої допомоги заробітної плати за квітень не вистачає 6,5 млн гривень.

"Зараз у нас є вибір, або ми скорочуємо 44 бригади, і наші інші співробітники отримують у повному обсязі зарплату, або всім не доплатять", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Щодо виплат надбавок Сидоренко пояснює, що медикам "швидкої" гроші будуть нараховуватися, але за досить цікавим алгоритмом: "Ми повинні фотографувати картки, і щохвилини рахувати, скільки бригада була безпосередньо в контакті з пацієнтом".

Швидка допомога

Але і тут є нюанси, адже "швидка" виїжджає на всі виклики, часто взагалі не знаючи, що пацієнт може бути хворий на коронавірус. Тиждень тому одна з бригад надавала допомогу хворому, у якого пізніше виявили коронавірус. Звичайно, за це жодних доплат не буде, а сама бригада повинна піти на карантин.

"Все зроблено не по-людськи. А нормально потрібно було зробити так: є епідемія – на цей час виплачуються підвищені надбавки. Закінчилася епідемія – закінчилися підвищені надбавки. Але найголовніше, щоб нам хоча б дали те, що нам належить. У НСЗУ нам кажуть, на що не вистачає, звертатися в міські або обласні ради, залежно від того, де фінансуються лікарні. А там відповідь одна – грошей немає", – говорить Сидоренко.

За його словами, лікар-початківець у бригаді швидкої допомоги в Запорізькій області отримує близько 3-3,5 тисяч гривень уже з вирахуванням податків. Якщо лікар має вищу категорію, працює більше 7 років, він отримує надбавки в розмірах до 40% відсотків за стаж, інтенсивність праці та інше – всього 5-6 тисяч гривень при роботі доба через три. Якщо ж лікар працює добу через добу, він отримує від 8 до 10 000 гривень.

"Щодо надбавок під час епідемії нам кажуть, що ще працюють, але як там буде невідомо. На жаль, зараз проблема виплатити хоча б заробітну плату до 1 травня", – пояснив він.

За словами голови Вільної профспілки медиків Олега Панасенка, лікарів взагалі обдурили з 300% надбавки, адже всі сподівалися, що їх оклад виросте в три рази, а за фактом отримують усього по 10% премій. Чому так виходить? Вся справа все ж в обчисленні того часу, який лікар проводить із хворим на коронавірус.

Лікарів обдурили з 300% надбавки

"Медик ставить під загрозу своє життя і здоров'я, і на думку нашої профспілкової організації, якщо медик хоча б одного хворого обстежив і надавав допомогу, він уже має право на 300% надбавки в повному обсязі, а не ці відрахування по хвилині", – заявляє він у коментарі OBOZREVATEL.

Опанасенко також пояснив, чому у багатьох лікарів взагалі знизилася заробітна плата, що видно з повідомлень самих медиків. Це залежить від тих тарифів на лікування, які встановила НСЗУ, адже саме з них тепер розраховується оплата лікарям.

"Зараз у більшості лікувальних установ виникла проблема виплат хоча б мінімальної заробітної плати. Ну от наприклад, за лікування одного зуба передбачено 9 гривень, а з цих грошей треба заплатити лікарю, медсестрі, санітарці, витрати на матеріали. Прийом хворого на туберкульоз у нас коштує 49 гривень, за відвідування хворого психіатричну патологію – 46 гривень. А звідки брати кошти на оплату праці?" – запитує він.

Як лікарям доплачують в інших країнах

Пандемія коронавірусу змусила деякі країни переглянути оплату праці лікарів. Тоді як економічна криза не завжди дає можливість підвищити зарплату, або ж виплачувати надбавки навіть у країнах із добре розвиненою економікою.

Наприклад, у США досі офіційно не затвердили жодних надбавок. Але там збільшився попит на так званих тимчасових медсестер, відповідно, оплата їх праці зростає. Деякі пакети, що включають стипендію на житло збільшилися більш ніж удвічі – до 5000 доларів у тиждень, але в більшості випадків оплата становить від 3000 до 4000 доларів на тиждень.

У Німеччині вирішили не обкладати податком премії медикам у розмірі до 1500 євро. А в Британії закликали більш ніж 65 000 лікарів і медсестер повернутися з пенсії на роботу і допомогти своїм колегам. Звичайно, для них підготовлені контракти з усіма пільгами, зарплатою і відпусткою.

В Італії зараз також дали можливість підписати піврічний контракт із компенсацією в 40 тис. євро. А в Болгарії уряд збирається збільшити зарплату медичному персоналу, який бере участь у лікуванні пацієнтів COVID-19, на 1000 левів (понад 15 000 грн).

Лікарі ризикують життям за мізерну зарплату

В Україні дуже невтішна статистика захворюваності медпрацівників, за останніми даними усього в країні заразилися тисячу сто тридцять вісім лікарів, а це кожен п'ятий від загальної кількості.

Коронавірус дуже заразний, одна хвора людина може заразити до чотирьох здорових осіб, що в два рази більше, ніж при звичайному сезонному грипі. Медичні палати є одним з найнебезпечніших місць, де шанси заразитися зростають у рази. І, на жаль, медики у нас недостатньо захищені перед смертельним вірусом.

Лікарські палати є одним із найнебезпечніших місць, де шанси заразитися зростають у рази pixabay

МОЗ України робить усе можливе, щоб забезпечити лікарні засобами захисту, але час від часу спливають повідомлення, в яких медпрацівники описують невтішну картину.

"Тут є кілька причин, перше – дійсно, не всі лікувальні установи забезпечені засобами захисту. Друге – самі медпрацівники не були підготовлені. Ті, кому видали захисні костюми, просто не знали, як його правильно надіти, і не менш важливе, як його правильно зняти після контакту з хворим. Їм цього не пояснювали. Третє – наші люди бояться говорити правду. Вони приходять до лікарів із симптомами коронавірусу, але не розповідають, що недавно були за кордоном, або контактували з потенційно хворими, і тому лікар не одразу може запідозрити хворобу і направити здати тест. І вони в подальшому тісно контактують із зараженим", – пояснив Сидоренко.

Як повідомив відомий доктор Євген Комаровський, для того, щоб людина захворіла коронавірусною інфекцією, необхідне потрапляння певної кількості вірусів на слизові оболонки дихальних шляхів або кон'юнктиву ока.

Лікарі наражають себе на небезпеку за мізерну плату pixabay

З урахуванням того, що COVID-19 – це новий вірус, із яким людина ще не стикалася, для зараження потрібна зовсім невелика інфікувальна доза.

Що у підсумку? Українські медики день у день ризикують підхопити коронавірус у "швидких", палатах і приймальних відділеннях, отримуючи за це досить сумнівну компенсацію. Безліч медпрацівників ухвалили рішення просто звільнитися, адже вони ставлять під загрозу не тільки своє життя, а й життя близьких, контактуючи з пацієнтами. Чи зможе держава змінити небезпідставно страшну тенденцію – питання відкрите.

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