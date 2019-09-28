Рекордний курс долара в Україні: аналітики розповіли, коли купувати валюту

В Україні курс долара близько 24 грн/$ – ймовірно, ще не межа, але хороший період для покупки валюти за відносно низькими цінами. При цьому така ситуація довго не триватиме. Уже до кінця року курс піде вниз, впевнені фінансисти.

Як повідомляє Ліга.Фінанси, в найближчі тижні частина аналітиків очікують нове зміцнення. "Поки не видно передумов до того, що ситуація з низьким курсом долара буде довгостроковою, – зазначає начальник відділу продажів казначейських продуктів ОТП Банку Юрій Крохмаль. – У України зберігається негативний торговий баланс і, як і раніше досить вразлива, імпортозалежна економіка".

долар подорожчав strana.ua

"У найближчі кілька тижнів курс може зміцнитися до 23 грн / $, перш за все завдяки активній покупці ОВДП нерезидентами, вважає голова правління Ідея Банку Михайло Власенко. - Як довго протримається інтерес іноземців до українського держборгу – питання відкрите, оскільки Мінфін знижує ставки і намагається задовольняє далеко не весь попит з боку нерезидентів ", – додає він.

Інші аналітики також орієнтуються на девальвацію гривні до кінця 2019 го. "Вікно можливостей для покупців долара поки залишається відкритим, але в подальшому ризики будуть наростати", – вважає керівник підрозділу з корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL ;

рекордна зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році відбулося за рахунок продажу іноземцям облігацій держборгу, експортерів і припливу валюти від заробітчан ;

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн / $.

25 вересня долар впав до 24,20 грн / $ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

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