Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Рекордний курс долара в Україні: аналітики розповіли, коли купувати валюту

31.8т Читати матеріал російською

В Україні курс долара близько 24 грн/$ – ймовірно, ще не межа, але хороший період для покупки валюти за відносно низькими цінами. При цьому така ситуація довго не триватиме. Уже до кінця року курс піде вниз, впевнені фінансисти.

Як повідомляє Ліга.Фінанси, в найближчі тижні частина аналітиків очікують нове зміцнення. "Поки не видно передумов до того, що ситуація з низьким курсом долара буде довгостроковою, – зазначає начальник відділу продажів казначейських продуктів ОТП Банку Юрій Крохмаль. – У України зберігається негативний торговий баланс і, як і раніше досить вразлива, імпортозалежна економіка".

долар подорожчав

долар подорожчав

strana.ua

Новини
На українців чекає новий курс долара: в НБУ опублікували вартість

"У найближчі кілька тижнів курс може зміцнитися до 23 грн / $, перш за все завдяки активній покупці ОВДП нерезидентами, вважає голова правління Ідея Банку Михайло Власенко. - Як довго протримається інтерес іноземців до українського держборгу – питання відкрите, оскільки Мінфін знижує ставки і намагається задовольняє далеко не весь попит з боку нерезидентів ", – додає він.

Інші аналітики також орієнтуються на девальвацію гривні до кінця 2019 го. "Вікно можливостей для покупців долара поки залишається відкритим, але в подальшому ризики будуть наростати", – вважає керівник підрозділу з корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL ;

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
30
0
Смішно
32
Цікаво
11
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
Граждане,грузите доллары бочками.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel