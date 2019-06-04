Рекордні вихідні у червні: скільки відпочивати, як оплатять і що з відпусткою

У червні українці працюватимуть 18 днів, а відпочиватимуть — 12. При цьому п'ятниці напередодні свят будуть скорочені на годину. Якщо оформити відпустку на державний вихідний, тривалість збільшиться на 1 день, при цьому "зайвий" день зобов'язані оплатити.

Про те, скільки відпочиватимуть українці і про які права варто пам'ятати — у матеріалі OBOZREVATEL.

Два по три: скільки вихідних у червні

В Україні, згідно зі ст. 73 КЗпП, додатковими вихідними мають бути: 16 червня (Трійця); 28 червня (День Конституції). Водночас 67-а стаття Кодексу передбачає, що якщо свято збігається з вихідним днем (суботою або неділею), його переносять на понеділок.

Таким чином, українці відпочиватимуть у червні двічі по три дні і тричі по два дні. Всього 12 вихідних дня. Зазначимо, наступні додаткові вихідні очікуються вже у серпні.

Вихідні в Україні

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Серпень

У серпні Україна святкуватиме День Незалежності. 24 число у 2019-му випадає на суботу, отже вихідний перенесуть на понеділок, 26 серпня.

Жовтень

День захисника України від 14 жовтня припадає на понеділок, отже на українців чекають чергові триденні вихідні.

Грудень

У грудні на українців чекає вихідний на католицьке Різдво. У новому році 25 грудня випаде на середу.

Як працюватимуть банки

НБУ зазначив, що банківська система відпочиватиме 16,17 і 28 червня. Тому якщо вам треба зробити важливу операцію, оформити карту тощо, краще зробити це до чи після зазначених днів.

Відділення банків будуть зачинені, а от скористатися банкоматом, терміналом або здійснити переказ за допомогою банківської програми можна буде в будь-який день.

НБУ зобов'язав банки:

повідомити клієнтам про власний режим роботи у дні, що зазначені вище;

організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їхнє підкріплення готівкою різних номіналів.

Як оплачуватимуть вихідні, якщо оформити на них відпустку

Вихідні, згідно з буквою закону, мають повністю оплачуватися роботодавцем. Якщо ж оформити відпустку, "захопивши" офіційне свято, то її тривалість збільшитися на один день.

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До речі, якщо йти у відпустку на 5 днів (від понеділка до п'ятниці) — зарплата буде меншою, якщо піти у відпустку на 7 днів (від понеділка до неділі) — зарплата не зміниться, а якщо піти у відпустку на 9 днів (від суботи до неділі), то зарплата буде вищою. Для прикладу, якщо стабільно отримувати зарплату у розмірі 10 тисяч гривень, то бухгалтер, розраховуючи "вартість" одного календарного дня, сукупний дохід за 12 місяців (120 тисяч) розділить на кількість робочих днів 365 мінус 11 офіційних вихідних. Так, за один день відпустки при зарплаті в 10 тисяч гривень заплатять 338,9 грн. Якщо у місяці 22 робочі дні, то один будень оцінюється у 454,5 гривні.

Зазначимо, як раніше писав OBOZREVATEL, магазини, комунальні підприємства, виробництва, незважаючи на рекордні за тривалістю в цьому році вихідні, все одно продовжать свою роботу. Отже, і частина українців змушена буде в офіційні вихідні продовжувати працювати.

У законі зазначено: залучати працівників до роботи на вихідних можна. Але при цьому, якщо колектив створила профспілка, таку роботу повинні узгодити. І вона має окремо оплачуватися.

Закон пропонує два варіанти компенсації. Перший — надати додатковий вихідний за таку роботу в будь-який інший день. Другий варіант — оплатити вихідні за подвійною ставкою. Юрист Олександр Плахотник зазначає: більшість роботодавців роботу на вихідних вважають "звичайною справою", а якщо і оплачують її окремо, то з порушенням закону.

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