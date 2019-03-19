Рекордні тарифи на тепло: хто насправді стоїть за радикальним подорожчанням

В Україні хочуть ввести граничний тариф на опалення. Мовляв, місцева влада, яка отримала можливість встановлювати вартість тепла, різко накрутила ціни. "Якщо хтось думає, що за рахунок бюджетних коштів він буде покривати свою безгосподарність, то цей період закінчується", – заявив міністр соцполітики Андрій Рева.

У список "безгосподарних" легко може потрапити місцева влада Богуславського району Київської області. Цей район відомий не тільки найбільшою в Україні льодовою ареною, багатою історією і мальовничими краєвидами, а й одним з найвищих тарифів на опалення. 2488 грн платять місцеві жителі за кожен використаний Гкал. Для порівняння, в Києві за такий же обсяг тепла доведеться віддати на 35% менше!

OBOZREVATEL відправився в Богуслав, поспілкувався з колишніми і діючими співробітниками комунального підприємства і з'ясував, як місцева влада заробляє на тарифах, чому спалюють ліс і як можна знизити ціни.

Як "свої люди" підняли тарифи на тепло

Опалення в Богуславі з 2016-го подорожчало більш ніж в 3 рази. Свою роль зіграло і подорожчання газу, але основна причина криється в позиції місцевої влади. Як тільки ціни перестали встановлювати в Києві і цю функцію передали депутатам райради, суми в платіжках злетіли.

Директора комунального підприємства "Богуславтепловодопостачання" Петра Підрушнюка, який працював на підприємстві з 90-х, вигнали, від альтернативних джерел (спалювали лушпиння) відмовилися, частину міських котелень і всі сільські передали приватному підприємству "Богуславкомінвестсервіс". Населення платить не справно, всі борги дістаються комунальному, що належать місцевій громаді, підприємству. Водночас бюджетний сектор (школи, лікарня), які не можуть не платити, теплом забезпечує приватний бізнес.

Всього за три роки така політика призвела до критичної ситуації. Борги ростуть, тарифи злітають, а незалежних постачальників до ринку просто не підпускають. За кілька днів ми зустрілися з цілою низкою колишніх і діючих співробітників районної ради та з'ясували, як і в чиїх інтересах працює схема.

Що потрібно зробити для повного контролю теплопостачання? В першу чергу призначити "свого" директора комунального підприємства. Після Підрушнюка в цьому кріслі побували кілька людей. Але затримався тільки один - Олег Олексієнко. Що цікаво, до цього ні до енергетики, ні до теплопостачання відносини він не мав. Працював в органах, а потім зайнявся приватним бізнесом.

Ім'я Олексієнко фігурує в державному реєстрі осіб, які вчинили правопорушення. В кінці 2012-го він сприяв отриманню хабара. За це був засуджений, але так і не сів. Отримав три роки умовного терміну. Однак, сумнівна репутація не завадила йому очолити підприємство, яке постачає тепло населенню.

Судячи з декларації, Олексієнко вдало займався бізнесам. Багато років, як розповідають місцеві мешканці, він був партнером депутата обласної ради Віктора Луценка. Як підприємець за рік доходи Олексієнко перевалили за 2 млн грн, при цьому він з якоїсь причини вирішив піти на зарплату в близько 100 тис. грн на рік і очолити проблемне підприємство.

Призначення Олексієнко фактично підтримали місцеві депутати (радикали, представники фракції "Опозиційного блоку"). Серед прихильників Олексієнко місцевий політичний старожил - Анатолій Резніченко. Під запис більшість місцевих обранців говорити відмовилися. Неофіційно ж більшість охоче діляться і інформацією, і документами.

"Вони просто не обізнані зі специфікою роботи і думали, що тут гребуть гроші лопатою. Через це сюди і прийшли ", - розповідає колишній менеджер "Богуславтепловодопостачання". Боротися з Резніченко та Луценко не вийшло, у нього підтримка і в районній раді, і в райадміністрації, і навіть в обласній раді.

"Резніченко Анатолій Леонідович непотоплюваний. Він і при регіоналах був, і при новій владі. Один раз, правда, з 2005-го був поза справами. Але потім знову повернувся. Після 2014 року, коли змінилося керівництво району, виконував більше року обов'язки голови райадміністрації. Потім вибрали його в районну раду і зараз він заступник голови", - розповідає OBOZREVATEL один з депутатів райради.

Саме Резниченко підписав документ, яким котельні передали приватному підприємству "Богуславкомінвестсервіс". Чому не комунальне підприємство, залишається загадкою. Також за допомогою Резніченко, депутатів "радикалів" і місцевих "оппоблоковцев" зупинили роботу котельні, яка працювала на лушпинні. Замість цього почали рубати лісосмуги і запустили котельні на дровах.

Також на дровах (версія в документі застаріла) працюють Медвинська і Дубинецький котельні. "На чому можна заробляти у нас? Земля і ліс", - пояснюють місцеві депутати. Що цікаво, якщо спалювати лушпиння замість дров, тариф на опалення міг би бути як мінімум на 10% меншим.

"У 2014-му провели конкурс на кращий інвестиційний проект, який повинен був провести 9 тис. Гкал з альтернативних джерел, і тариф повинен був як мінімум на 10% менше газового. Коли розроблявся інвестпроект, багато було факторів. У нас вже був в Миронівці проект, ми розуміли, що це може бути економія більше 10% ", - розповідає вже колишній директор підприємства, яке займалося інвестиційним проектом по створенню котельні на альтернативному джерелі тепла, Віталій Романенко. Проект фактично зупинився - виробництво запустили, а потім не змогли знайти спільну мову з місцевим райрадою.

Замість того, щоб відмовитися від знищення лісу, покупки дорого газу і перейти на лушпиння, депутати Богуславського райради з якоїсь причини проект зупинили. Зараз котельня простоює, а інвестори через суд намагаються або повернути свої гроші, або отримати можливість без дозволу райради займатися виробництвом тепла.

"У деяких з'явилися апетити, а чому б на цьому не заробити ... На той момент Резниченко був в.о. глави Районною державною адміністрації. І районна рада, і адміністрація не захотіли продовжувати те, що почали. Те депутати не проголосували, то комісії не зібрали. Просто почали затягувати. Коли ми зрозуміли, що з нами ніхто не буде домовлятися, через суд вирішили розірвати договір і самим виробляти. Ми виграли тендер з постачання тепла районної лікарні. Наша Гкал була значно дешевше. А зараз опалюють, спалюючи ліс", - згадує Романенко.

Хто стоїть за величезними платіжками в Богуславському районі

Більшість в районній раді складається з місцевої Радикальної партії. Опозиційного блоку, "Рідного міста" і Укропу. У питаннях призначення тарифів вони практично завжди голосують в унісон. 18 листопада 2018 го, встановлюючи одні з найвищих тарифів на опалення, утрималося всього кілька депутатів (в першу чергу представники ВО "Свобода").

Решта ж нововведення підтримали. У коментарі OBOZREVATEL Віктор Луценко, який також представляє Радикальну партію і за інформацією відразу кількох співрозмовників є прихильником і Резниченко, і Олексієнко, запропонував знайти іншу тему для статті. Мовляв, тарифи формуються прозоро, ситуація під контролем і тільки опозиційна "Батьківщина" може напередодні виборів критикувати місцеву владу.

Рубати ліс і підвищувати тарифи – фактично, колегіальне рішення райради. Головне, на чому можна заробити, використання дров і не завжди підконтрольна вирубка лісу для виробництва тепла. До вирубці підключилися і місцеві. Логіка проста. Раз рубають ліс, значить, і їм можна. Поблизу Богуслава сліди від вантажних автомобілів ведуть до оголилася ділянкам.

Зрозуміло, офіційно все поставки дров для "Богуславкомінвестсервіс" проходять прозоро. А за фактом ж ніхто точно не знає, скільки лісу і для кого рубають. Знищують дерева недалеко від доріг, щоб було легше вивозити матеріал.

Кінцевим власником "Богуславкомінвестсервіс" ще до недавнього часу був Олександр Дзонь.

Статутний капітал підприємства, якому дісталися районні котельні, становить всього 11 тис. грн. На Дзонь, згідно Youcontrol, зареєстрований цілий ряд підприємств в непідконтрольних Луганську (наприклад, торговий дім "Москва"). Місцеві пов'язують з цією фірмою Резніченко. Про це ж також заявляють Романенко і Підрушняк. OBOZREVATEL юридичних підтверджень такого зв'язку встановити не вдалося, проте діючий директор Сергій Сінебок, як мінімум, людина для Резніченко не чужа. У 2015-му він разом з ним балотувався до райради від "Оппоболоку".

Тобто директор підприємства йшов за списком партії "Опозиційний блок", а очолив цей список той же Резніченко. Зараз Сінебок депутат Медвинської ОТГ. І, можливо, схема заробітку на тарифах за прикладом Богуслава може перейти і на нову територію.

До речі, під час першої сесії Богуславського райради депутат облради Віктор Луценко заявив: "я прошу підтримати нашого кандидата, ми беремо на себе всю відповідальність перед виборцями і громадянами".

Фактично, Луценко підтримав нового голову районної ради та підтвердив, що бере на себе відповідальність за його діяльність, а значить, і реалізовану схему в системі теплопостачання міста.

Формування тарифів на опалення, незважаючи на активну критику уряду і профільної Нацкомісії, часто залежить виключно від місцевої влади. А у випадку з Богуславським районом, місцеві обранці також приймають рішення: спалювати ліс, або більш дешеву лушпиння для того, щоб опалювати район. І щоб знизити суми в платіжках (як мінімум на 240 грн за Гкал), достатньо запустити котельню, яка працює на альтернативному ресурсі.

А поки кілька чиновників роками переходять з одного кабінету в інший, зберігають свій вплив на місцеві підприємства та приймають сумнівні рішення, тарифи будуть тільки рости, а ліси – порожніти.

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