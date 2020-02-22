Зникнуть речі і фрукти: в магазинах можуть спорожніти полиці

Через коронавірус на ринках України можуть зникнути дешеве взуття, одяг, іграшки та ширвжиток.

Через проблеми з авіасполученням із Китаєм товари з Піднебесної, які зараз складають 80% асортименту, замінить імпорт із Туреччини та європейських країн. Але дорожчий.

Зміниться і продуктовий ринок. Адже екзотичні фрукти і крупи насправді, як кажуть експерти, теж приходять із Піднебесної. Детальніше про те, що може зникнути з полиць чи подорожчати – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Перебої в постачанні і авіацією, і морем

Проблеми з транспортуванням товарів і продуктів через обмеження сполучення з Китаєм вже почалися. Про це розповідає OBOZREVATEL Олексій Дорошенко, голова національної ради економічного розвитку.

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"Проблеми із поставками вже почалися – і авіацією, і морським шляхом. У мене самого деякі товари так і не були відправлені з "Алібаба". І тепер незрозуміло, коли вони взагалі прийдуть. Зараз ще й скоротилася кількість суден, які йдуть в Україну, зокрема і з Китаю. Крім того, незрозуміло, як вони оформлятимуться. уже був прецедент – судно, яке вийшло з Китаю вже після спалаху коронавірусу і зайшло в Чорне море, не могли прийняти. Ніхто не розуміє, куди його направити – в Херсонський порт чи в Одеський", – каже він.

Крім того, за його словами, в Одеському порту були проблеми з розмитненням і без коронавірусу.

"Все розмитнення в Одесі зупинилося. Всі шукали обхідні шляхи, нерідко переправляли вантажі через Польщу. Поставки з Одеси йдуть із великими труднощами, точніше, майже все стоїть. І зараз постачальники шукають нові канали поставок із Китаю. Хоча поки незрозуміло, чи буде ситуація розширюватися в самому Китаї. Адже ще два тижні тому ніхто не очікував на таке розширення", – зазначає Дорошенко.

За його словами, логістичний ланцюжок між Україною і Китаєм можна вибудувати і через іншу країну. "Але авіасполучення з іншими країнами закривається теж", – наголосив експерт.

Що буде з промисловими товарами

Дорошенко прогнозує, що через коронавірус в Україні скоротяться поставки, в результаті чого зникнуть китайські товари, а згодом їх замінить дорожчий імпорт з інших країн.

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"ВООЗ прогнозує, що на коронавірус захворіє 2/3 населення всіх країн, а вакцина буде готова тільки через 18 місяців. Відповідно, це може вплинути на поставки. І не тільки з Китаю, а взагалі з будь-якої країни світу, з якої ми працюємо. У цьому випадку може бути загальне подорожчання всього. і світова криза, яка кілька років обходить Україну, може, в результаті, нагрянути і до нас, і ось тоді вдарити дуже сильно", – каже Дорошенко.

Імпорт з Китаю в Україну становить 15% в географічній структурі зовнішньої торгівлі товарами за 2019 рік, а експорт – 7%. Такі дані Державної служби статистики України.

Згідно зі статистикою, до нас із Піднебесної приходить багато різної хімії, зокрема побутової, вироби з пластмаси, гуми, каучуку, папір, картон, бавовна, трикотаж, текстиль, нитки, одяг із трикотажу та текстилю, взуття, меблі, іграшки.

Половину всього, чим торгує малий та середній бізнес, становить китайський імпорт. Це електроніка, засоби комунікації, канцтовари, хімія.

"Весь Троєщинський ринок у Києві – це китайські товари. Якщо заходи щодо обмежень сполучення і надалі посилюватиметься, постраждає весь малий і середній бізнес. У внутрішньому товарообігу китайської продукції, якою торгують підприємці – більш ніж 50%. Я кажу зараз про сектор малого та середнього бізнесу, який в сукупності займає 20% в обсязі внутрішньої торгівлі країни", – каже глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь.

Він не виключає, що в Україні можуть ввести обмеження на ввезення товарів, як уже відбувається в Росії.

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"Наслідки ми відчуємо відразу. Той самий взуттєвої ринок у нас на 80% китайський. Навіть якщо зазначено виробництво країн Євросоюзу, В'єтнаму, взуття шиють на китайських заводах. Іноді за лекалами відомих брендів. Адже за оригінальну пару черевиків довелося б заплатити близько $100. Це саме стосується верхнього одягу, джинсів, текстилю. Просто продукція буде заміщена іншою, з Туреччини, Європи та інших ринків. Але ціни стрибнуть угору", – вважає Соболь.

Звідки йдуть поставки у великі мережі, в Асоціації рітейлерів України нам не сказали.

"Такої аналітики у нас немає. Звідки доправляють товар, тонке питання, комерційна таємниця. Багато хто оптом привозить товар до Європи, звідки дрібними партіями – сюди. Хтось отримує безпосередньо з Китаю. Є поставки навіть із Росії. Але офіційних підтверджень у нас немає. Нам ніхто таку інформацію не замовляв", – каже співзасновник Асоціації Олександр Фіалка.

Чи може Україна замінити Китай?

Багато товарів, що поставляються з КНР, Україна може виробляти і сама – взуття, одяг, побутову хімію, коли працювали відповідні заводи.

"У нас і зараз взуття і одяг шиють "в кожному підворітті", і не тільки в Одесі та Харкові. Але сировину вони отримують китайську. Це тканини, нитки, ґудзики, фурнітура. А адже раніше наша країна виробляла і синтетично тканини, і текстиль", – розповідає Дорошенко.

За його словами, зараз Україна виробляє тканини тільки для спецодягу.

"Шкіра, гумові підошви, основа для взуття – теж із КНР. За моїми даними, одяг і взуття з Китаю ми вже майже не возимо, бо невигідно, адже зарплата в Китаї в 4 рази більше, ніж в Україні", – наголосив він.

Що буде з продуктами?

Продуктів із Піднебесної в супермаркетах не побачиш. І за статистикою, китайські продукти в загальному обсязі ввезеного в нашу країну продовольства займають десяті частки відсотка. Це ракоподібні, горіхи, насіння, продукти переробки овочів, риби і м'яса. Взагалі немає нічого з "молочки", борошняних виробів, масла, жирів, алкоголю і овочів.

Екзотичні фрукти можуть зникнути чи подорожчати Фото з відкритих джерел

Але в Асоціації малого і середнього бізнесу кажуть, що це не так.

"З КНР до нас постачають екзотичні фрукти, крупи. Не дивіться, що на них написано В'єтнам, Малайзія, Індонезія, Таїланд. Насправді це все Китай. Постачальники вдаються до таких хитрощів, щоб обійти вимоги з санітарних норм. Це пов'язано і з податками. Тому часто країни-транзитери, які я перерахував, ввозять товар до себе і ліплять свої красиві наклейки. Але глобально це все Китай", – каже Соболь.

За його словами, такі хитрощі стосуються не тільки невеликих павільйонів та ринків, а й великих мереж. Він прогнозує, що такі продукти просто зникнуть.

"Ми мало отримуємо з Китаю продуктів харчування, лише певні культури. А що стосується овочів, взагалі не бачу проблеми. Наприклад, ми отримували китайський часник, поки не налагодили імпорт з інших країн. Крім того, у нас і свого вирощувалося багато. І зараз запаси є. і якщо що, неважко налагодити поставки з тієї самої Польщі, та інших європейських країн. Але ціни будуть вищими", – каже Дорошенко.

Але не тільки продукти та одяг може зачепити коронавірус. Вже на сайті Прозорро з'явилися перші дані про те, що підприємствам доводиться в терміновому порядку відмовлятися від поставок товарів з Китаю через інфекцію. І шукати таку саму продукцію в інших країнах.

Прозорро

"Проблем не буде – через посилки вірус не передається"

"Насправді ніякого дефіциту китайської продукції не буде", – заспокоює член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Коронавірус не передається через посилки. Він передається повітряно-крапельним шляхом. Тому ніяких обмежень у зв'язку з пересиланням посилок і товарів з Китаю не буде. Єдина проблема – скорочення виробництва в самому Китаї. Наразі там закрилися багато кампаній і підприємств. Але деякі відкривають повторно, наприклад, представництва американської корпорації Apple", – запевнив нас Пендзин.

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Що стосується цінової ситуації, за словами Пендзина, зараз поки сировинні ринки демонструють падіння за цінами.

"Це пов'язано з падінням попиту з боку самого Китаю на метал і все інше. Розумієте, Україна – це не такий великий ринок, який зміг би якимось чином відреагувати на зміни в обсягах китайського виробництва. Не передбачаю якихось досить серйозних змін у пропозиціях і цінах", – переконаний Пендзин.

Він наголосив, що коли щось зменшиться у виробництві Китаю, завжди знайдеться альтернативний варіант – із Близького Сходу, Малайзії, Туреччини, який перекриватиме поставки з КНР.

"Це ж конкурентний ринок. Ніхто надовго не піде з ринку, бо він може швидко його втратити. У цій ситуації я не думаю, що щось суттєво зміниться для українських споживачів", – наголосив експерт.

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