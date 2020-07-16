За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$
Українська гривня. Економічна правда
Всесвітньовідомий журнал Economist щойно оновив свій рейтинг Big Mac Index. За їх розрахунком гривня за паритетом купівельної спроможності залишається однією із найбільш недооцінених валют світу, вона недооцінена на 62% і її реальний курс за паритетом купівельної спроможності складає 10,33 грн за дол.
За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця
За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця
За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця
За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця
За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця
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