Разумкову та його заступникам у червні заплатили по 89 тисяч гривень

Андрій Довгань Особисті фінанси 14:33, 9.07.2020 Оновлено: 14:37, 9.07.2020

Заробітна плата спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в червні 2020 року склала 47230 гривень. А ще йому дали трохи більше 42 тисяч на покриття "депутатських" витрат за травень.

Такі ж виплати отримали його заступники. Про це сказано у відповіді Апарату Верховної Ради "Українським новинам".

Розмір виплат

  • Дмитро Разумков, голова ВР – 47230 грн;

  • Руслан Стефанчук, перший заступник голови ВР – 47230 грн;

  • Олена Кондратюк, заступниця голови ВР – 47230 грн;

Окрім того депутати отримали кошти, пов'язані з виконанням депутатських обов'язків, – по 42040 гривень.

Загалом Разумков і його заступники у червні отримали по 89270 гривень.

Зарплата голови Верховної Ради і його заступників
"Українські новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з березня 2020 року перестала платити зарплату членам наглядової ради.

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Економіка Особисті фінанси

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