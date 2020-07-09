Разумкову та його заступникам у червні заплатили по 89 тисяч гривень

Заробітна плата спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в червні 2020 року склала 47230 гривень. А ще йому дали трохи більше 42 тисяч на покриття "депутатських" витрат за травень.

Такі ж виплати отримали його заступники. Про це сказано у відповіді Апарату Верховної Ради "Українським новинам".

Розмір виплат

Дмитро Разумков, голова ВР – 47230 грн;

Руслан Стефанчук, перший заступник голови ВР – 47230 грн;

Олена Кондратюк, заступниця голови ВР – 47230 грн;

Окрім того депутати отримали кошти, пов'язані з виконанням депутатських обов'язків, – по 42040 гривень.

Загалом Разумков і його заступники у червні отримали по 89270 гривень.

Зарплата голови Верховної Ради і його заступників "Українські новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з березня 2020 року перестала платити зарплату членам наглядової ради.