Разумков відреагував на звинувачення ЗМІ з приводу елітного будинку

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що купив будинок чотири роки тому, а інфорімацію про переїзд в новий будинок назвав "прикрою помилкою" журналістів.

Про це він сказав у четвер, 13 серпня, під час поїздки до Сум, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Будинок у мене з'явився в 2016 році. Він був куплений, він був змінений... Дах поміняли три роки тому, перефарбований він був два роки тому... Мені тут точно нема чого соромитися. Я його купував задовго до того, як прийшов в політику", – сказав Разумков.

Він розповів, що коли балотувався в народні депутати, його будинок знімали журналісти, і додав: "Ви можете подивитися, він був у тому ж кольорі, з тим же дахом мінімум рік тому".

Спікер підкреслив, що не знає, звідки "з'явилася ця інформація і чому вона з'явилася саме сьогодні".

"При всій повазі, таких збігів не буває. Або це помилка журналістів, всяке буває, або, скажімо так, зробили це навмисне. Будемо вважати, що це чиясь прикра помилка", – додав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня Разумков розповів, чи володіє його родина мережею ломбардів.

7 серпня ЗМІ повідомили, що Разумков мешкає у відремонтованому маєтку на околиці Києва, в селі Софіївська Борщагівка.