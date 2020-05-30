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30 травня • оновлено в 14:26
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Разумков опублікував декларацію: показав особняк, квартири і мільйони

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подав свою декларацію за 2019 рік. У ній він вказав будинок площею 492,2 кв.м в Софіївській Борщагівці (село поряд з Києвом) вартістю майже 3 млн грн, кілька квартир в столиці і області. Також квартирами і будинком володіє його дружина Юлія Чайка.

Про це йдеться в опублікованій на сайті НАЗК декларації політика. Так, крім будинку Дмитро Разумков володіє земельною ділянкою площею понад 1000 квадратних метрів, трьома квартирами (дві в Києві та одна поруч з Києвом).

У Разумкова є цілий автопарк: Toyota Land Cruiser 200 (2013 г.), Toyota Camry (2012 року), Tesla Model S (2017 року) і BMW X5 (2016 року).

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Дружина Разумкова Юлія Чайка володіє компанією "Бізнесінвестбуд", "Інтерінвест XXI століття" (кредитна організація) і частку в "Українському політконсалтінговій групі".

У 2019 Разумков заробив в Раді близько 178 тис. грн, зарплата до Ради перевищила 1 млн гривень. Дружина заробила близько 4 млн грн.

Готівкою у Разумкова з дружиною 165 тис. доларів і більше 900 тис. грн. На рахунках в банках понад 130 тис. грн і 1325 євро. Крім того, політик дав в борг близько 1 млн доларів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Денис Шмигаль володіє автомобілем Land Rover Discovery SPORT 2016 року, вартістю 831,9 тисячі гривень.

У першій половині 2019 року Шмигаль продовжував працювати в компанії ДТЕК. Від дочірніх компаній Західенерго і Східенерго він отримав майже 3,16 мільйона зарплати.

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Тема
Декларації про доходи чиновників
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
декларація
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