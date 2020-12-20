Разумков натякнув, що 'епоха бідності' в 2021 році не закінчиться

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков спрогнозував непростий 2021 рік, з урахуванням ухваленного держбюджету.

Про це він заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24", відповідаючи на питання глядача про те, коли закінчиться "епоха бідності". Глава парламенту уточнив, що це точно не відбудеться завтра або післязавтра (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дивлячись на бюджет, ми розуміємо, що наступний рік буде непростим. Якщо дивитися на показники, закладені документі, в тому числі мінімальна зарплата, інфляція тощо., Вони кращі, ніж в цьому році. Тепер важливо виконати ті завдання, які там відображені", – сказав Разумков.

Спікер ВР також зазначив, що ситуацію погіршила пандемія коронавірусу, яка вплинула не тільки на українську, а й світову економіку.

"Держава повинна докладати зусилля, щоб утримати ситуацію в економічному плані і допомогти людям пройти цей непростий етап", – додав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час пресконференції в травні президент Володимир Зеленський заявив, що кінець епохи бідності не настав в Україні через те, що зараз у всьому світі криза.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року глава держави обіцяв завершити "епоху бідності" до кінця своєї каденції в 2024 році.