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Рахунок на мільйони: озвучено кількість українців, які працюють у "чорну"

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В Україні кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років склала 3,5 млн осіб.

Таким чином, за підсумками 2018 року кількість неформально зайнятих скоротилася на 4,2%. У 2017 році цей показник досягав 3,7 млн осіб, свідчать дані Державної служби статистики.

Щодо всіх зайнятих кількість українців, що працюють неформально, у 2018 році склала 21,6%.

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Найвищий відсоток неформальної зайнятості зафіксовано в Рівненській області (53%), а найнижчий у Київській — 9,7%.

Рахунок на мільйони: озвучено кількість українців, які працюють у "чорну"

Дані Державної служби статистики

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень. Водночас торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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Місце
Україна
Тег
Державна служба статистики України
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