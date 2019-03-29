Рахунок на мільйони: озвучено кількість українців, які працюють у "чорну"

В Україні кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років склала 3,5 млн осіб.

Таким чином, за підсумками 2018 року кількість неформально зайнятих скоротилася на 4,2%. У 2017 році цей показник досягав 3,7 млн осіб, свідчать дані Державної служби статистики.

Щодо всіх зайнятих кількість українців, що працюють неформально, у 2018 році склала 21,6%.

Найвищий відсоток неформальної зайнятості зафіксовано в Рівненській області (53%), а найнижчий у Київській — 9,7%.

Дані Державної служби статистики

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень. Водночас торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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