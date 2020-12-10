Радуцький назвав винних у тому, що не всі медики отримали надбавки 300%

Юрій Сергієнко Особисті фінанси 00:23, 11.12.2020 Оновлено: 00:37, 11.12.2020

Українські лікарі могли не отримувати доплати до зарплат у розмірі 300% за те, що вони борються з поширенням коронавірусу, в тому числі через керівництво своїх лікарень.

В ефірі програми "Право на владу" 10 грудня заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав кілька прикладів, коли він особисто розбирався в таких питаннях (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що щодня отримує багато скарг від медиків про те, що їм не виплатили надбавки.

"Я можу привести три приклади, коли я особисто виїжджав і розбирався", – сказав Радуцький.

За його словами, в Закарпатській області з'ясувалося, що глава Воловецької центральної районної лікарні виплатив медикам тільки 10%, незважаючи на те, що Національна служба здоров'я перерахувала всі необхідні кошти.

Коли у головлікаря запитали, чому не платяться гроші, він відповів, що не знає, як це правильно оформити.

"Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської області показав (як оформити). На наступний день знову почали надходити скарги від медиків. Звернулися знову до главрачу, а він каже: "Я не виплачуватиму, хто ви такі?". Зараз проти нього відкрито кримінальне провадження", – розповів Радуцький.

Він зазначив, що подібна ситуація сталася і в Біляївці Одеської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в держбюджеті на 2021 рік не передбачили підвищення зарплат лікарям. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наполягав, щоб медики отримували від 12 до 23 тисяч гривень.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в 2021 році зарплати медикам все ж будуть підвищені на 30%.

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Економіка Особисті фінанси

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