"Слуга народу" встановила, як багатоквартирні будинки платитимуть за електроенергію

Верховна Рада врегулювала питання з тарифом на постачання електроенергії багатоквартирним будинкам, яка використовується для роботи ліфтів, переговорних пристроїв та спільного освітлення. Вона буде оплачуватися за ціною, як для населення.

Про це йдеться у законі №2098, який було ухвалено у другому читанні та в цілому. Рішення підтримали 276 депутатів, з них 198 голосів дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Як голосували:

"Слуга народу" – 198;

ОПЗЖ – 0;

"Європейська солідарність" – 25;

"Батьківщина" – 0;

"За майбутнє" – 16;

"Голос" – 16;

"Довіра" – 16;

позафракційні депутати – 5.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Результати голосування за фракціями Телеканал "Рада"

Як це вплине на мешканців будинків

Цей документ усунув суперечливі моменти, які існували у законодавстві (багатоквартирні будинки не завжди підпадали під визначення "побутовий споживач"), та встановлює, що електроенергія, витрачена на роботу ліфтів, освітлення дворів та інші потреби, буде оплачуватися за тарифами, як для населення.

"Метою законопроєкту є визначення на законодавчому рівні, що постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, здійснюється постачальником універсальних послуг за цінами, визначеними для населення", – сказано у пояснювальній записці.

Автори закону вважають, що це дозволить уникнути можливого збільшення тарифів на послугу з утримання багатоквартирного будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні назріла критична ситуація в енергетиці. Без підвищення тарифів для населення не обійтися, і хоча профільні відомства вже розробили сценарій зростання цін на "струм", офіційно ніхто не бере на себе відповідальність заявити про такий крок.

Пізніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів підвищувати не будуть. При цьому влада не виключає подальшого подорожчання.

В Україні запропонували підняти максимальне обмеження ціни електроенергії на ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку в нічні години.