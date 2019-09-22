Рада може ухвалити новий пенсійний вік: що чекає українців

Верховна Рада України розгляне законопроект №0927, який може відстрочити підвищення пенсійного віку для жінок до 2022 року. До цього періоду вони зможуть виходити на заслужений відпочинок в 55 років. При цьому для чоловіків зміни не передбачаються.

Детальніше про те, коли українці повинні виходити на пенсію, повідомляє OBOZREVATEL.

Про розгляд нового пенсійного віку для жінок йдеться на сайті Верховної Ради. При цьому документ вже ухвалив минулий склад парламенту. Однак після його повернули для "аналізу застосування".Відзначимо, з 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік для жінок. Щорічно його збільшують на 6 місяців, в результаті до 2021-го він складе 60 років. Час старту "заслуженого відпочинку" залежить від дати народження (дивіться інфографіку). В цьому році в 59 років вийдуть ті, хто народився пізніше 30 вересня 1960-го.

А ось для чоловіків зміни не передбачаються. Ті, хто не зміг накопичити необхідний стаж, зможуть вийти на пенсію в 63 або навіть 65 років. Поетапне підвищення пенсійного віку передбачено до 2028 року. Важливо при цьому зазначити, що весь цей час частина українців, як і раніше, зможе отримати пенсійне посвідчення в 60 років. Різниця тільки в тому, що в 2019-му таких – абсолютна більшість, а в 2028-му буде всього 55%.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

в 2019-му – від 26 років стажу;

в 2020-му – від 27 років стажу;

в 2021-му – від 28 років стажу;

у 2022-му – від 29 років стажу;

в 2023-му – від 30 років стажу;

в 2024-му – від 31 роки стажу;

в 2025-му – від 32 років стажу;

в 2026-му – від 33 років стажу;

в 2027-му – від 34 років стажу;

в 2028-му – від 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

в 2019-му – від 16 до 26 років стажу;

в 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

в 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

в 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

в 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

в 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

в 2019-му – до 16 стажу;

в 2020-му – до 17 років стажу;

в 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

в 2023-му – до 20 років стажу;

в 2024-му – до 21 року стажу;

в 2025-му – до 22 років стажу;

в 2026-му – до 23 років стажу;

в 2027-му – до 24 років стажу;

в 2028-му – до 25 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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