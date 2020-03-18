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18 березня • оновлено в 12:48
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Путін принизив росіян, порівнявши з європейцями. Відео

4.3т
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що 70% росіян належать до середнього класу населення, оскільки в Росії свій, "особливий" середній клас.

Його, на думку глави РФ, не можна порівнювати з таким же прошарком у Франції, Німеччині чи США. Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Середній клас в Росії

Середній клас в Росії

"Ви знаєте, що таке середній клас? Якщо ви думаєте, що середній клас – це так, як живуть у Франції, в Німеччині або в Сполучених Штатах, то це не відповідає дійсності. Середній клас в кожній країні різний. Є відповідна методика Світового банку, вона полягає в тому, що середній клас рахується за кількістю домогосподарств, людей, доходи яких в півтора рази більше, ніж мінімальний розмір оплати праці", – пояснив методику Путін.

Він відніс до середнього класу 73% росіян, оскільки вони отримують понад 16 тис. рублів (близько 5300 грн) на місяць.

Журналіст Андрій Ванденко, який спілкувався з Путіним, заявив у відповідь: "Ну тоді не середній, а посередній клас".

При цьому за даними Світового банку до середнього класу можна відносити тих людей, які можуть "купувати імпортні товари високої якості, імпортні машини, здійснювати міжнародні подорожі, а також має доступ і можливості користуватися послугами міжнародного рівня, включаючи вищу освіту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, економічна криза і санкції, накладені на Росію після анексії Криму, відкинули доходи звичайних росіян на 13 років назад – до рівня 2007 року.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що збільшити доходи росіян до 2020 року в два рази, як це планували в 2008 році, не вдалося через те, що "це були попередні плани".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його коробить від зарплат іноземних топ-менеджерів, які в російських держкорпорації отримують по "мільйону рублів в день". Але зробити з цим він нічого не може.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Зарплати у Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії рубль зарплата
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Путин жжёт.
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