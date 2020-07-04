Прожитковий мінімум в Україні занижено вдвічі: у Мінсоці назвали причину

Прожитковий мінімум в Україні становить 50% від фактичного. З 1 липня цей показник становить 2118 гривень. Тобто, реальний ПМ повинен бути на рівні 4236 гривень.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір. За його словами, розрив відбувся у 2014 році після початку бойових дій на Донбасі.

"Зараз говорять, що нинішній розмір прожиткового мінімуму маленький. Я абсолютно поділяю цю позицію. Міністерство розраховує фактичний розмір прожиткового мінімуму, я не скажу що він занадто великий, але на сьогодні затверджено прожитковий мінімум на рівні 50% від фактичного", – сказав він.

Шамбір також нагадав, що погіршення ситуації відбулося в 2014 році. "Ми розуміємо, що основне просідання цього питання відбулося з 2014 року, коли почалися бойові дії. У той час півтора року не підвищували прожитковий мінімум", – сказав радник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні разом з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 липня перерахували цілий ряд виплат. Наприклад, податок для першої групи "єдинників" збільшився майже на 20 грн, також зростуть субсидії при обліку, що розмір доходу залишиться колишнім.

Реальний прожитковий мінімум (ПМ) в Україні на сьогодні становить 4,2-4,3 тис. грн. Тоді як в бюджеті він закладений на рівні 2027 грн. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная.