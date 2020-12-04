Українцям хочуть різко підвищити прожитковий мінімум: що придумали "слуги"

В Україні хочуть впровадити нову методологію розрахунку прожиткового мінімуму та прив’язати його до середньої зарплати за рік.

Відповідний законопроєкт №3515 нардепи внесли у порядок денний пленарного засідання парламенту 4 грудня. Документ ініціювала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова спільно з групою народних обранців.

Так, у законопроєкті пропонується змінити визначення прожиткового мінімуму, встановивши, що "це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству". Визначатися розмір прожиткового мінімуму буде у розрахунку на одну особу.

Зазначимо, що в жовтні 2020 року середня зарплата в Україні склала понад 12 тис. грн. Одразу після ухвалення документу прожитковий мімінум повинен бути не менш ніж 40% середньої зарплати, а потім щорічно зростати і в 2031 році досягнути 50% зарплати. Тобто зараз прожитковий мінімум має становити приблизно 4,8 тис. грн.

Унаслідок перерахунку прожиткового мінінуму, відповідно, зростуть прив’язані до нього виплати — пенсії, аліменти і декретні, допомога з безробіття та інші соцвиплати.

Скрин документа rada.gov.ua

Водночас у документі вказано, що якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом трьох місяців перевищує більш ніж на 10% розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабінет міністрів має розглянути питання про підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Крім того, уряду доручили до 2025 року створити орган виконавчої влади, який систематично досліджуватиме витрати домогосподарств, та затвердити методологію формування прожиткового мінімуму, розрахунок якої базуватиметься на фактичних витратах домогосподарств.

Додамо, що прожитковий мінімум давно хочуть підвищити до фактичного. У Верховній Раді України навіть зареєстрували кілька відповідних ініціатив. Але підвищення прожиткового мінімуму передбачає значні витрати з бюджету, яких зараз немає. Тому поки його підвищують поступово.

Раніше у коментарі OBOZREVATEL провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН Лідія Ткаченко повідомила, що прожитковий мінімум існує в Україні з 2000-го року. За її словами, спершу прожитковий мінімум був моніторинговим показником, щоб розуміти, який нині рівень зарплат і пенсій, а який повинен бути. "У 2005-му мінімальну пенсію встановили на рівні прожиткового мінімуму для людей, що втратили працездатність. Відтоді й на тривалий період прожитковий мінімум, який встановлювався в законі, і фактичний були дуже близькими. Після 2014-го року, коли почався воєнний конфлікт, прожитковий мінімум у держбюджеті заморозили, а гарантії не переглядали. Водночас ціни виросли майже вдвічі. Тому сформувався такий величезний розрив", – розповіла Ткаченко.

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