Прожитковий мінімум – 1000 грн. Венедіктова зажадала не знижувати зарплату прокурорам

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закликала Кабмін та Раду не допустити зниження зарплати прокурорів і зажадала виключити з проекту Держбюджету-2021 норму про 1000 грн прожиткового мінімуму для них.

Як сказано в заяві на сайті Офісу генпрокурора від четверга, 17 вересня, встановлена для прокурорів сума в два рази менша, ніж для працівників інших державних органів.

"Зменшення наполовину заробітної плати прокурорів і можливі наслідки цього не лише нівелюють анонсовані підвищення рівня матеріального забезпечення прокурорів, які за результатами проведення атестації підтвердили свою кваліфікацію і чеснота, а й ставлять під загрозу належне функціонування прокуратури як інституту в цілому", – заявила Венедиктова.

У заяві сказано, що сума в 1000 грн була визначена "штучно" і "всупереч законодавству", тому генпрокурор закликала прем'єр-міністра Дениса Шмигаль і керівників профільних комітетів Ради виключити "дискримінаційні положення щодо оплати праці прокурорів".

Як писав OBOZREVATEL, в Україні вакансії на державній службі стартують від 4 тисяч гривень, проте заробляти якомога більше завдяки доплат і премій. З огляду на трудовий стаж і специфіку роботи зарплату можна збільшити в три рази.