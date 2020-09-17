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Прожитковий мінімум – 1000 грн. Венедіктова зажадала не знижувати зарплату прокурорам

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Особисті фінанси
3,5 т.
Венедіктова зажадати не урізати прокурорам зарплату

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закликала Кабмін та Раду не допустити зниження зарплати прокурорів і зажадала виключити з проекту Держбюджету-2021 норму про 1000 грн прожиткового мінімуму для них.

Як сказано в заяві на сайті Офісу генпрокурора від четверга, 17 вересня, встановлена для прокурорів сума в два рази менша, ніж для працівників інших державних органів.

"Зменшення наполовину заробітної плати прокурорів і можливі наслідки цього не лише нівелюють анонсовані підвищення рівня матеріального забезпечення прокурорів, які за результатами проведення атестації підтвердили свою кваліфікацію і чеснота, а й ставлять під загрозу належне функціонування прокуратури як інституту в цілому", – заявила Венедиктова.

У заяві сказано, що сума в 1000 грн була визначена "штучно" і "всупереч законодавству", тому генпрокурор закликала прем'єр-міністра Дениса Шмигаль і керівників профільних комітетів Ради виключити "дискримінаційні положення щодо оплати праці прокурорів".

Як писав OBOZREVATEL, в Україні вакансії на державній службі стартують від 4 тисяч гривень, проте заробляти якомога більше завдяки доплат і премій. З огляду на трудовий стаж і специфіку роботи зарплату можна збільшити в три рази.

УкраїнаДержбюджет-2021Офіс генерального прокурора УкраїниІрина Венедіктова
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