Лукашенко сказав, що "не париться" через санкції ЄС

Дар'я Дурова Особисті фінанси 17:02, 7.11.2020 Оновлено: 17:11, 7.11.2020

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його не хвилюють санкції Європейського Союзу, введені щодо нього та інших чиновників після виборів глави держави.

Про ситуацію політик висловився в суботу, 7 листопада, після відвідин Білоруської АЕС, передає БЕЛТА. Журналісти попросили Лукашенка прокоментувати вибори в США. Він назвав їх "ганьбою, знущанням над цією демократією", а також згадав реакцію західних країн на білоруські вибори.

"Знаєте, я все життя під санкціями. Чверть століття під санкціями, – живий-здоровий. Я не парюся щодо цього, як кажуть молоді люди", – сказав політик.

Лукашенко також заявив, що Білорусі дорікають у невідповідності виборів міжнародним загальноприйнятим демократичним стандартам. Однак, стверджує він, таких міжнародних стандартів нібито немає.

"Ми з росіянами в ОБСЄ пропонували виробити ці міжнародні стандарти, щоб вони були для всіх членів ОБСЄ. Вони відкинули геть. А сьогодні від нас вимагають", – вважає він.

Лукашенко на Білоруській АЕС
БЕЛТА
Політик виступив перед громадянами
БЕЛТА
Лукашенко прокоментував санкції
БЕЛТА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше в Європейському Союзі затвердили додатковий список санкцій за фальсифікацію виборів у Білорусі.

  • Зокрема, вони стосуються і незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Після цього аналогічний крок зробила й Канада.

  • До чорного списку ЄС були внесені Лукашенко і ще 14 білоруських чиновників. Усім фігурантам заборонили поїздки в країни Євросоюзу, а також заморозили їхні європейські активи.

  • Як відомо, більшість країн світу не визнали легітимність Лукашенка як президента.

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