Лукашенко сказав, що "не париться" через санкції ЄС
Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його не хвилюють санкції Європейського Союзу, введені щодо нього та інших чиновників після виборів глави держави.
Про ситуацію політик висловився в суботу, 7 листопада, після відвідин Білоруської АЕС, передає БЕЛТА. Журналісти попросили Лукашенка прокоментувати вибори в США. Він назвав їх "ганьбою, знущанням над цією демократією", а також згадав реакцію західних країн на білоруські вибори.
"Знаєте, я все життя під санкціями. Чверть століття під санкціями, – живий-здоровий. Я не парюся щодо цього, як кажуть молоді люди", – сказав політик.
Лукашенко також заявив, що Білорусі дорікають у невідповідності виборів міжнародним загальноприйнятим демократичним стандартам. Однак, стверджує він, таких міжнародних стандартів нібито немає.
"Ми з росіянами в ОБСЄ пропонували виробити ці міжнародні стандарти, щоб вони були для всіх членів ОБСЄ. Вони відкинули геть. А сьогодні від нас вимагають", – вважає він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в Європейському Союзі затвердили додатковий список санкцій за фальсифікацію виборів у Білорусі.
Зокрема, вони стосуються і незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Після цього аналогічний крок зробила й Канада.
До чорного списку ЄС були внесені Лукашенко і ще 14 білоруських чиновників. Усім фігурантам заборонили поїздки в країни Євросоюзу, а також заморозили їхні європейські активи.
Як відомо, більшість країн світу не визнали легітимність Лукашенка як президента.