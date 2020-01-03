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3 січня • оновлено в 16:51
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"Просто вдало одружився": "козак" Гаврилюк відреагував на новину про будинок у Карпатах

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Колишній народний депутат "козак" Михайло Гаврилюк заявив, що будує триповерховий будинок в Карпатах не на гроші, які нібито міг нечесно заробити в Раді, а тому, що "вдало одружився".

Так він спростував новину про будинок на 550 кв. метрів в Карпатах поряд зі ставком і водоспадом, на будівництві якого були помічені члени його сім'ї. Про це екснардеп написав у Facebook.

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"Хочу повідомити вам, що я просто вдало одружився. Моя дружина не тільки допомагає мені збагачуватись знаннями, але й збагачує мене матеріально", – зізнався Гаврилюк.

Будинок родини Гаврилюків

Будинок родини Гаврилюків

tk.media

Він додав, що в селі Нижній Березів на Івано-Франківщині, де будується його будинок, давно говорять, що нібито це "депутат будується, який тисне зелену кнопочку за гроші", а тому для нього було питанням часу, коли будівництвом зацікавляться журналісти.

"Тобто в декларації я прикидаюся бідним і водночас будую хату в селі, де всі один одного знають. Геніально. Напевно, той образ дурнуватого козачка, який мені старанно вимальовували 5 років, чудово підпадає під нову сенсацію", – поскаржився Гаврилюк.

За його словами, на ділянці з водоспадом завжди був город, який обробляли бабуся і дід його дружини. А батьки Ярини все її дитинство провели на заробітках. "Якби ж вони знали, що вона вийде заміж за депутата, який у майбутньому збудує їй хороми, то не гнули б свої спини на заробітках! Тато Ярини не провів би в Чехії довгих десять років, мама Ярини не змушена була б потім до нього приєднатись, залишивши доньку на бабцю й діда", – пояснив походження сімейного статку колишній депутат.

Гаврилюк додав, що сам допомагає будувати цей будинок і не соромиться цього, оскільки він "професіонал в цій справі". "По-друге, я теж повинен якось жити. У мене сім'я і двоє дітей. Якби я скористався можливостями, які мені пропонували в ВР, то я б не будував своїми руками будинок в українському селі, а давно жив би десь то на Мальдівах, або і далі працював у владі, не шукаючи спосіб, як прогодувати сім'ю", – написав Гаврилюк.

Він додав, що для завершення задуманого потрібно багато коштів, а тому не виключено, що комусь із його родини доведеться їхати на заробітки. "Можливо, навіть мені. І цього я теж не соромлюся, бо так в Україні живе багато людей", – підсумував колишній нардеп.

Гаврилюк розповів про свій будинок

Гаврилюк розповів про свій будинок

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього нардепа "козака" Михайла Гаврилюка запідозрили в будівництві триповерхового будинку в Карпатах. При цьому офіційно у нього не було ніяких заощаджень, а з доходів – тільки зарплата.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Михайло Гаврилюк
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України житло
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Lyashenko Lyudmila
Lyashenko Lyudmila
да обычный дом, ничего нет похожего на депутатский. кто был в Карпатах, должен знать - там у всех такие а три этажа это громко сказано - та третьем этаже обычно сено хранят, да и вообще они там живут как в 19 веке. пусть меня простят жители Карпат, люди там очень хорошие но живут очень бедно, в села раз в неделю хлеб завозят и дом от дома не меньше 500 м в лучшем случае а то и на соседней горе, и электричества довольно часто нет, о интернете или мобильной связи вообще молчу, а то расписали - озеро. водопад, там местность такая что не очень то и построишь без речки или камней
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Cachko Elena
Cachko Elena
так он еще и альфонс к тому же...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Яке ж бидло.
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