Продукти в Україні з початку карантину подорожчали в рази: нові ціни

В Україні ціни на продукти харчування значно зросли. Найбільше подорожчала цибуля – в 2 рази до 23,25 грн/кг.
Про це з посиланням на алатіка УКАБ Андрія Мартиненка повідомляє видання Українські новини. "За останні 2 тижні (з 12 березня) найбільші зміни в ціні зазнали овочі, зокрема, які входять в" борщовий набір", – сказав він.
Станом на 26 березня, капуста подорожчала на 86% до 8,46 грн/кг, морква – на 48% до 8,1 грн/ кг, буряк – на 47% до 8,45 грн/кг, картопля – на 39% до 16,8 грн/кг. Також зросли в ціні гречана крупа на 50% до 55,61 гривні за 800 г і цукор – на 9% до 14,48 грн/кг.
У свою чергу Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства займається щотижневим моніторингом цін і відзначило, що за станом на 23 березня, ціни на борошно пшеничне за цю добу зросли на 3%, на свинину охолоджену – на 4%, на соняшникову олію - на 1%, на Гречану крупу – на 15%, на вершкове масло – на 7%, на молоко – на 2%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з необґрунтованим зростанням цін на продукти харчування в Україні на тлі паніки через карантин заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до Антимонопольного комітету, щоб той перевірив постачальників.
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