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"Продати за будь-яку ціну": як магазини годують українців "прострочкою"

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В Україні сьогодні відсутні ефективні методи боротьби з неякісними і простроченими продуктами на прилавках магазинів.

Як українців годують "прострочкою", розповів в ефірі ObozTV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Перевіряв магазини, підходить до мене продавець, говорить – доброго дня, у мене скарга є. Каже – нам привезли крупу в великому мішку, 25-50 кг, ми її розкриваємо, а вона в цвілі. Ми хотіли списати, а нам не дають. Їм відвантажили зіпсований товар, а всередині магазинів побудована система – продати за будь-яку ціну. З людьми, які знизу, навіть не сперечайтеся – вони часто є заручниками ситуації. Їм сказали – продайте, а то це буде штраф на ваші зарплати", – розповів експерт.

"Сьогодні можна написати в Держпродспоживслужбу, вони прийдуть, знайдуть мішок із цвіллю, напишуть припис зняти мішок – все. Стільки часу і грошей платників податків витрачено, прийшли держслужбовці, нікого не оштрафували і пішли. Якщо потім знову знайдуть цей мішок, тоді оштрафують. А як вони його знову знайдуть – партія ж розпродається. А кожна нова партія буде трактуватися як нова категорія товару", – пояснив Несміянов.

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За його словами, в регіонах ситуація з простроченою продукцією ще гірша, ніж у Києві.

"На момент, коли я виїжджаю на перевірки, дай Бог, щоб я знайшов дату виробництва на товарі. Сьогодні чомусь виробники перестали ставити дати виробництва. У нас є правила, але немає дати. Є реальність, в якій живе держава, і реальність, в якій живуть українці, які стикаються щодня з товарами на полицях", – зазначив експерт.

Також Несміянов повідомив, що за останні кілька місяців стикався з "товаром із майбутнього": "Перевіряємо квас, підходимо, я дивлюся – на календарі третє число, а у них четверте. Ми хотіли свіжий квас знайти, але не настільки, щоб завтрашній".

"Продати за будь-яку ціну": як магазини годують українців "прострочкою"

bryansku.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко назвав місця, де в Україні вигідно купувати продукти.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Якість продуктів в Україні
Особа
Максим Несміянов
Місце
Україна
Теги
продукти прострочені продукти
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