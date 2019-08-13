"Продам карту, дорого": як шахраї заробляють на рахунках українців

В Україні, згідно з дослідженнями USAID, один із найгірших рівнів фінансової грамотності.

На тлі недовіри до банків і традиційних інститутів процвітають шахраї. Вони обіцяють легкий заробіток, особливий курс долара, швидкий дохід, "повирішувати проблеми з кредитами".

OBOZREVATEL розповідає про 10 найпоширеніших шахрайських схемах, на які чомусь закривають очі і законодавці, і правоохоронці.

Перша з них – відмивання коштів за допомогою чужих банківських карт. Центри переведення в готівку дрібним схемникам недоступні, більшість із них користуються "роздрібом". Про них і розповімо докладніше.

Як працює схема:

Звідки гроші: фальшиві оголошення на OLX із проханням передоплати, перекази на банківську карту тим, хто нібито знайшов ваш документ і хоче за гроші передати його, оплата фейкових послуг;

Звідки рахунок: за 500-1000 грн банківські карти купують у власників. Купують порожні рахунки, а потім переводять і знімають з них кошти.

У чому проблема: українці не несуть відповідальності за "продаж" своїх же банківських карт, закон не зобов'язує відразу ж попереджати про втрати карти і не передбачає покарання за втрату картки.

Як вирішити проблему: зобов'язати українців нести відповідальність за рух коштів на рахунку, а банки – в обов'язковому порядку і без додаткової плати повідомляти за допомогою СМС про будь-які операції з карткою.

Умови прості: на свою банківську карту треба прийняти велику суму грошей – від 5 до 100 тис. грн. Комісію (в середньому 20% суми) можна залишити собі, а решту – витратити на купівлю криптовалюти і перевести на гаманець роботодавця. Найчастіше для цього використовують біткоїни. Спеціальні форуми, на яких охочі незаконно заробити знаходять тих, хто переводить у готівку, вимагають внести заставну суму і перевіряють учасників угоди.

В одному з форумів "Даркнет" влаштуватися на роботу спробував і OBOZREVATEL. Спілкування з потенційним роботодавцям проходило в анонімному чаті на псевдо-домені onion. "На новеньких більше 5 тис. грн не даємо. Переказ проходить раз на тиждень. Твоя комісія – 20%. Гроші маєш обов'язково зняти в банкоматі, потім поповнити свій гаманець і купити на них біткоїни. Їх перекажеш на гаманець, який скину тобі..." – розповідає про умови роботи співрозмовник.

Карти продають у мережі

Ще один менш складний спосіб – просто купити карту. Про те, де вони продаються, трохи пізніше. Використовують ці карти все в тих самих схемах. Але головна проблема – українці охоче продають свої карти і не несуть жодної відповідальності за них.

Карти українців скуповують за безцінь

Банківські картки на чужі імена продають просто у мережі. Ціна – до 3 тис. грн. За ці гроші обіцяють надіслати пароль від карти, саму карту і скан паспорта, на який оформлений рахунок. Термін дію такої карти – один місяць. Потім реальні власники можуть заявити про пропажу, банк рахунок заблокує.

Але і цього місяця цілком достатньо, щоб провести шахрайську операцію. Головна проблема – за недбале поводження із власним рахунком українці не несуть жодної відповідальності. За 1000 грн українці погоджуються відкрити дебетовий рахунок і передати його кому завгодно. Кредит на таку карту взяти не можна, а ось перерахувати на неї гроші так, щоб ніхто про це не дізнався – легко.

Карти доставляють через водіїв автобусів і за допомогою "Нової пошти" у будь-яку точку України. А заплатити можна виключно біткоїни. Продавці рахунків у першу чергу працюють на дрібних шахраїв. Вони формують для них частину інфраструктури. Якщо потрібно зібрати гроші, наприклад, з шахрайських операцій, продажів – карта – найкращий варіант.

"Доставка відбувається по всій країні за винятком Криму. Конкретні способи і час доставки залежать від пункту призначення. Остаточну вартість і наявність карт уточнюйте безпосередньо при замовленні", – йдеться в одному з оголошень.

Якщо рахунок використовують у шахрайській схемі, його власник скаже, що просто загубив гаманець, а в ньому була і карта, і пароль від неї. Притягнути його до відповідальності вкрай складно. Заступник директора з операційних питань та інформаційної безпеки ЕМА Раїса Федоровська вважає, можливо, нові вимоги до власників банківських карт могли б змінити ситуацію. Наприклад, якби закон зобов'язував українців або повідомляти про зникнення своєї карти банку, або нести відповідальність за всі шахрайські операції, які проводять за допомогою карти. За таких умов охочих продати рахунок було б менше.

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Юрист Олександр Плахотник впевнений: зараз же притягнути до відповідальності українця, чиєю картою скористалися шахраї, неможливо. Довести злий умисел і навмисну участь у схемі вкрай складно. Найчастіше на те, щоб передати свою карту стороннім, погоджуються соціально незахищені українці, або ті, хто вже веде аморальний спосіб життя.

"Карти дебетові без проблем будь-якого відкриють – тільки б паспорт і код були. Ви здивуєтеся, скільки людей за 500 грн готові хоч у три банки прийти і карти для вас оформити. Це проблема безвідповідальності, фінансової безграмотності. Я вважаю, що людина повинна нести відповідальність за свій банківський рахунок. Пропала карта – зобов'язаний повідомити у банк", – впевнений юрист.

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