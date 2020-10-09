ПриватБанк заощадить час і гроші бухгалтерам: розрахункові листи можна отримати в один клік

Українці можуть отримати розрахункові листи буквально в один клік: за допомогою терміналу, банкомату або в Приват24. Такий сервіс бухгалтерам і працівникам компаній пропонує ПриватБанк. Скористатися ним можна безкоштовно.

Про це розповіли в прес-службі фінансової установи. ПриватБанк отримав премію "Вибір бухгалтера-2020" як найзручніша фінансова установа. Серед інших переваг, які оцінили профільні фахівці, і сервіс Розрахункові листи.

Що таке розрахунковий листок? Це спеціальний документ, в якому вказується загальна сума заробітної плати, всі податки, внески та інші відрахування. Такий листок допоможе працівнику зрозуміти, з чого формується його заробітна плата, і перевірити виконання трудового договору.

На видачу розрахункових листків витрачаються час і ресурси компанії. А якщо мова йде про сотні або навіть тисячі найнятих працівників, друк і видача листів займатиме години.

Сервіс "Привату" дозволяє максимально спростити процес і заощадити час — листи можна роздрукувати у вигляді чека в будь-якому терміналі або банкоматі банку або ознайомитися з ними в Приват24.

Кожен співробітник в будь-який час може подивитися розрахунковий лист:

в Приват24;

в будь-якому банкоматі ПриватБанку;

в будь-якому терміналі самообслуговування.

Важливо, що сервіс для підприємств повністю безкоштовний. Бухгалтерам не потрібно витрачати час на друк і видачу листів співробітникам. А це, якщо мова йде про великі підприємства, кілограми паперу.

У законі "Про оплату праці" йдеться про те, що кожен місяць роботодавець зобов'язаний видавати розрахункові листи із зазначенням загальної суми зарплати, податками, витратами тощо

При цьому в документі не сказано, в якій формі мають видавати листи. Їх переведення в електронний формат законом не забороняється. Більш того, в роз'ясненні Мінсоцполітики у листі від 20.10.2017 р. № 262/0 / 101-1 говориться, що чітка форма повідомлення про розмір заробітної плати нормативно-правовими актами не встановлена.