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18 березня • оновлено в 18:54
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ПриватБанк заборонив продавати долари, а на черзі інші банки: як українці руйнують валютний ринок

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В Україні ПриватБанк, Укрексімбанк і низка інших установ перестали продавати готівковий долар. Літаки скасували, і валюти в країні стало менше, тоді як українці на тлі новин про карантин і світову кризу кинулися до відділень скуповувати валюту.

Про те, чому провідні банки перестали продавати валюту і що робити в цій ситуації читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Паніка б'є по гривні сильніше за кризу

Вартість готівкового долара 18 березня досягла 29 грн/$. Востаннє така ситуація була під час оголошенні воєнного стану ще за часів минулого президента. Головна біда – українці масово почали закуповуватися не тільки туалетним папером і гречкою, але і валютою.

Всі заощадження у гривні переводять у долари. Попит на американську валюту злетів, а ось пропозиція поповнюється дуже повільно. І все через скасування авіасполучення. Долари не привозять в країну, їх не вистачає на готівковому ринку.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

Мінфін

Гривня в результаті переживає ідеальний шторм – важко уявити умови складніше, ніж є зараз. Гарна новина – це тимчасово. У Нацбанку є запаси. А відсутність переказів з боку заробітчан, чимало з яких втратили роботу, компенсує відсутність туристів. Українці не можуть літати за кордон і витрачати валюту, поки що не закінчився карантин.

Банки вдалися до кардинальних заходів

Одним із перших про заборону на продаж готівкового долара заявив Альфа-Банк. Слідом іще 17 березня таке рішення ухвалили і в Укрексімбанку, а 18 березня їхній список поповнив один із найбільших банків – "Приват".

Там називають дві причини: готівка зараз небезпечна (через папір також можуть передаватися віруси), та й "папірців" просто не вистачає. "Пріоритет онлайн валютообмінних операцій вводиться для безпеки клієнтів в період карантинних заходів проти коронавірусу і до моменту відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону", – заявили в банку.

ПриватБанк заборонив продавати долари, а на черзі інші банки: як українці руйнують валютний ринок

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко впевнений: на час карантину такі обмеження цілком виправдані. У кризовій ситуації багато країн вдавалися і до жорсткіших заходів – взагалі закривали банки, щоб населення не розхитувало фінансову систему.

"Думаю, таке рішення наш регулятор і уряд мали ухвалити для всієї країни. Так, це небезпечний сигнал, викликає ще більший ажіотаж, але ми повинні зараз думати не про особистий гаманець. Зараз в усіх сферах настав час взаємовиручки і правильної комунікації. І населення також має увійти в ситуацію і думати не тільки про свої заощадження, але і про країну", – впевнений Мазуренко.

Що буде з курсом долара

Володимир Мазуренко впевнений: найгірші дні для гривні вже настали. Курс злетів на певний час, але це не економічно обґрунтований рівень. Тому з часом він стабілізується біля позначки у 27 грн/$, впевнений аналітик.

Колега Мазуренко Єгор Комов також додає: після закінчення карантину і стабілізації ситуації долар дійсно відкотиться назад і "намацає" свою позначку близько 27-27,4 грн/$. Але це за умови, що карантин закінчиться в зазначений термін, а світові ринки почнуть потроху приходити до тями.

"Світова криза настала. Зараз подібна ситуація відбувається не тільки у нас, а в усьому світі. Думаю, що літо у нас буде достатньо складним, я б очікував на стабілізацію вже ближче до кінця року. Ніхто не міг передбачити впливу пандемії на економіку. Та й самої пандемії ніхто не очікував. і зараз теж робити прогнози на далеке майбутнє не стану", – додає Комов.

Поки карантин триває, найкращий вихід із ситуації – відмовитися від купівлі долара взагалі. Зараз у валютних обмінниках і навіть банках він продається за завищеним курсом. Спекулянти заробляють, а українці, які піддалися паніці, втрачають.

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Тема
Курс валют
Особа
Олександр Литвин
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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