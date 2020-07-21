ПриватБанк випустив невразливу карту нового покоління: без пластику і з супертехнологіями

ПриватБанк першим серед усіх банків випустив зарплатну digital-карту. На неї можна отримувати різні виплати як окремо, так і одночасно: пенсію, зарплату, стипендію. При цьому не потрібно ходити у банківське відділення за пластиком. Карта працює за допомогою смартфона і має ті ж самі функції, що і звичайна.

Digital-картою можна легко оплачувати покупки, а також знімати готівку в банкоматах за допомогою QR-коду або NFC (якщо це банкомати інших банків).

Навіщо мені потрібна карта?

Коли ви влаштовуєтеся на роботу, оформляєте отримання пенсії або стипендії, вам обов'язково знадобиться карта для отримання виплат. І digital-карта в даному випадку – кращий варіант. Якщо у вас раніше була або є карта ПриватБанку, не треба буде йти до відділення для перевипуску або оформлення нової. Адже зарплатну карту нового покоління можна відкрити в оновленій версії додатку Приват24 або у web-версії Приват24 NEXT.

Ще один варіант: якщо у вас вже є зарплатна картка іншого банку, але вас не влаштовує сервіс, доступні функції тощо, ви без проблем можете перейти на карту Привату. За законом, роботодавець зобов'язаний надсилати зарплату туди, куди ви захочете, і змінити банк можна у будь-який час.

Хто може оформити карту:

Будь-який клієнт ПриватБанку без візиту до відділення;

Будь-який українець після візиту до відділення ПриватБанку.

Переваги карти:

Не потрібен пластик: його не доведеться носити з собою, він не буде зношуватися, займати місце в гаманці;

Картою можна розплачуватися в інтернеті, встановити обмеження можна онлайн в додатку;

З digital-картою, як і зі звичайною картою, можна знімати гроші в банкоматі. У банкоматах ПриватБанку це можна зробити по QR-коду, також є можливість зняти гроші в банкоматах інших банків, якщо вони оснащені функцією NFC;

Якщо у вас смартфон з функцією NFC, онлайн-картою можна розплачуватися в будь-якому магазині, де є термінал (за допомогою GooglePay і ApplePay).

Чому digital краще пластику?

Розплачуватися смартфоном з digital-картою безпечніше: ніхто не зможе підгледіти номер, дату випуску та CVV;

Якщо користуватися банкоматом з діджитал-картою, ніхто не зможе вкрасти ваші кошти за допомогою шахрайських прийомів (спеціальних накладок в роз'єм для карти);

Ви зробите свій маленький внесок у збереження екології – пластик шкідливий для природи.

Інструкція з оформлення діджитал-карти:

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

А докладніше дізнатися про функції такої карти і інших продуктах ПриватБанку можна тут.