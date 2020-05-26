ПриватБанк видає кредити під 3-9% річних: хто і на яких умовах їх отримає

За допомогою ПриватБанку за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес може отримати кредит на спеціальних умовах. Після карантину одним дешеві гроші можуть допомогти швидше відновитися, а іншим нададуть можливість перебудувати процеси і адаптуватися до нових реалій.

OBOZREVATEL та ПриватБанк запускають серію матеріалів про те, хто і на яких умовах може скористатися програмою, і навіщо вона потрібна. У першій статті відповідаємо на головні питання про "Доступні кредити 5-7-9%".

Хто може отримати кредит за програмою?

Вже працюючий бізнес з доходом до 100 млн грн на рік. Від розміру доходу буде залежати і ставка, але про це пізніше. Ще одне базова умова – за останні три місяці необхідно взяти на роботу як мінімум двох нових співробітників.

Додаткові умови:

реєстрація в якості фізособи-підприємця або юридичної особи;

кінцевим власником підприємства має бути українець;

підприємство має бути прибутковим протягом останніх 12 місяців.

Нові бізнеси (стартапи). Бізнес, який працює менше 12 місяців, також може розраховувати на кредит. Для цього потрібно мати досвід у своїй сфері і якісний бізнес-план.

Крім того, кредит можуть отримати підприємства соціально-медичної сфери, які займаються виробництвом медичних товарів, ліків і обладнання.

Скільки можна отримати і під який відсоток?

Максимальна сума кредиту – три мільйони гривень строком до 5 років (окрім кредиту на рефінансування). Початкова ставка 7-9%, однак пізніше її можуть знизити до 5%. Отже, на перші три місяці бізнес може отримати кредит:

Під 7% для тих, чий річний дохід не перевищує 50 млн грн. Причому якщо в перші три місяці буде створено два нових робочих місця, до другого кварталу ставка може бути знижена вже до 5%. Якщо ж створювати робочі місця повільніше, ставка буде знижуватися поступово.

Під 9% кредити видають відносно великим підприємствам, з виручкою від 50 до 100 млн грн. За кожного нового співробітника процентна ставка з другого кварталу зменшується на 0,5% річних. Згодом вона може досягти 5%.

Крім того, для боротьби з поширенням коронавирусу і його наслідками запустили дві додаткових гілки програми з особливими умовами:

Під 3% — на період карантину та 90 днів після нього.

Під 0% — на рефінансування існуючої заборгованості. Тут є особливі умови: дохід в еквіваленті має бути до 10 млн євро в рік, а обмежень по максимальній сумі кредиту немає. При цьому отримати такий кредит можуть лише ті підприємства, які змогли зберегти 60% фонду оплати праці і 80% найнятих працівників (порівнювати будуть з 1 березня 2020-го).

На що можна витратити гроші?

Гроші можна отримати на розвиток підприємства. Банк повинен контролювати, щоб бізнес ефективно витрачав отримані гроші на свій розвиток, і гарантувати, що гроші не витратять на особисті потреби.

"Доступний кредит" можна витратити на:

купівлю нових і б/у основних засобів, їх модернізацію;

придбання нежитлової нерухомості без права передачі в оренду;

будівництво та реконструкцію приміщень (крім офісних);

придбання інтелектуальних прав (наприклад, франшизи);

додаткове поповнення оборотних коштів до 25% від вартості інвестиційного проекту.

Важливо враховувати, що в інвестиційному проекті має бути і власний внесок підприємства. Для працюючого бізнесу – від 20% суми, а для новачків – від 30%. Тобто, якщо бізнесмен хоче отримати кредит на свій розвиток, він не може компенсувати всі 100% кредитом – доведеться інвестувати в підприємство частину власних грошей.

Більш того, банк повинен переконатися, що бізнесмен зможе виплачувати кредит. Це потрібно для того, щоб виділені гроші допомогли розвивати економіку країни, а не призвели до появи нових боржників і не загнали бізнес в боргову яму. Тому обов'язково має бути застава. Це може бути нерухомість, вантажні транспортні засоби, депозитні вклади, обладнання тощо. У якості застави можна використовувати також депозит поручителя. А для юридичної особи обов'язковою є порука від власника.

Кому точно не дадуть кредит?

Банк не має права видавати гроші за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", якщо:

власник компанії – іноземець;

є податковий борг або борг перед Пенсійним фондом;

вже є прострочені кредити або погана кредитна історія;

підприємства знаходяться у стані ліквідації або щодо них порушено провадження у справі про банкрутство;

за останні три роки ви вже отримували державну підтримку на суму понад 200 тис. євро.

Це далеко не повний перелік обмежень. Банк має право, відповідно до закону, відмовити клієнту, якщо він не може забезпечити кредит заставою або заробляє менше, ніж потрібно для виплати боргу.

Як отримати кредит?

Якщо ви відповідаєте критеріям, відправте заявку до ПриватБанку (або іншого банку-партнера програми) і надайте підтверджувальні документи. У фінансовій установі розкажуть, який пакет паперів потрібно зібрати, яку суму ви можете отримати і під який відсоток. Для цього варто звернутися до найближчого відділення.

Після того, як ви надасте всі документи, банк вивчить їх і ухвалить рішення, видавати вам кредит чи ні.

І навіщо це державі?

У 2020-му з бюджету України виділили 2 млрд грн на компенсацію кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Це означає, що програмою може бути охоплено до 30 мільярдів гривень кредитів. Дешеві гроші можуть дати поштовх українському бізнесу, дозволять поліпшити ефективність, створити нові робочі місця.

Для держави це можливість стимулювати зростання економіки, а для підприємств – розширити своє виробництво і заробляти більше.

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