ПриватБанк розповів, коли та які документи потрібно показувати банку

Українські банки відповідають за своїх клієнтів і мають не тільки знати їх в обличчя, але й добре розуміти всі фінансові операції.

OBOZREVATEL разом із ПриватБанком у рамках спецпроєкту "Банківські таємниці" розповідає, як налагодити ідеальні відносини з банком і чому це вигідно кожному. Цього разу ми поговоримо про те, які документи й коли може попросити банк.

Коли та які документи варто показувати банку?

Головний принцип: банк – це як сімейний лікар. Якщо він постійно стежить за фінансовим здоров'ям свого клієнта, це дозволяє їм обом уникати ризиків. Ідеальний варіант – якщо ви самі завчасно проконсультуєтеся з фінустановою під час планування нетипової для себе операції.

Коли варто показати документи банку:

якщо ви плануєте отримати велику суму, наприклад, від продажу авто або нерухомості;

якщо ви плануєте переказати велику суму, наприклад, оплатити масштабну покупку;

якщо ви отримали додатковий прибуток, розмір якого значно перевищує типові суми (наприклад, вам виплатили дивіденди);

якщо ви вирішили відкрити депозит на велику суму, і розмір цієї суми в рази перевищує ваш регулярний дохід;

якщо ви будете переказувати велику суму своєму клієнтові з рахунку своєї компанії або навпаки – отримаєте гроші;

якщо ви вклеїли фотографію в паспорт або змінили прізвище після вступу в шлюб, у вас змінилося місце проживання та інші подібні випадки.

Які документи можуть попросити в банку:

податкова декларація;

для держслужбовців – декларація, яку вони подають до НАЗК;

документи, які підтверджують джерело доходу (про розмір зарплати, про спадщину, про купівлю-продаж, про отримання страхової виплати тощо);

інформацію про вашого партнера, який здійснив великий переказ на рахунок вашої компанії або якому ви переказали велику суму (застосовується для юридичних осіб).

Вже 28 квітня в Україні набуде чинності новий закон про фінансовий моніторинг. Контроль посилиться, але клієнтів ПриватБанку це фактично не зачепить. Банк і до цього знайомився зі своїми клієнтами та за необхідності просив надати документи.

Навіщо це банку?

Банк відповідає за те, щоб всі операції, які через нього проходять, були легальними. Ніхто не може відмивати гроші, приховувати свої доходи та реалізовувати протизаконні "схеми" з використанням сервісів і продуктів фінустанови. Від цього насамперед постраждають клієнти. Контроль і перевірка гарантують фінансову стабільність не тільки банку, але й усієї країни.

Банки – кров економіки. Від їхньої стабільної роботи залежить, як буде розвиватися країна, чи буде довіра до банківської системи, чи буде грошовий ресурс у бізнесу для розвитку тощо.

Навіщо це мені?

Фінансовий моніторинг – гарантія, що всі клієнти банку дотримуються правил співпраці. Тоді можна бути впевненим, що банк стабільний і прозорий, а ваші гроші в безпеці. Показуючи документи і підтверджуючи джерела свого доходу, ви виконуєте загальні правила, даєте можливість фінансовій установі працювати стабільно.

До речі, надійні українські банки, як-от ПриватБанк, уже давно впровадили всі норми перевірки. Вони вже зараз знають своїх клієнтів і самі розуміють, які перекази та чому вони здійснюють. Попросити пояснити транзакцію можуть лише в разі незвичайної операції, яку сам банк пояснити не може.

І щоб жодних проблем не виникло, достатньо просто дотримуватися закону і спілкуватися зі своїм банком, як з власним партнером або сімейним лікарем. І чим більше банк про вас знає, тим безпечніше ви можете почуватися. До речі, ця ж інформація допоможе, наприклад, простіше отримати кредит під низький відсоток.

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