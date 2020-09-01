Приватбанк почав видавати гроші замість "пакунка малюка": як отримати

Ярослав Маркін Особисті фінанси 12:19, 1.09.2020 Оновлено: 12:55, 1.09.2020

З вівторка, 1 вересня, в Україні почалося видання банківських карток для виплати разової допомоги "Пакунок малюка".

Це здійснює державний Приватбанк, йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Міністерства соціальної політики.

"Банком внесено зміни до Умов та правил надання банківських послуг (договір із клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт – соціальна карта для виплат "Пакунок малюка”, – йдеться в повідомленні.

Коли можна отримати картку

Картку можна відкрити протягом року з дати народження дитини і кошти можна використати ще протягом року з моменту їх зарахування на придбання дитячих товарів у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.

На що можна витрачати "дитячі" гроші:

  • засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки;

  • дитячий одяг і взуття;

  • дитяче харчування;

  • дитячий посуд;

  • дитячі іграшки;

  • текстиль для дітей, зокрема рушники, ковдри;

  • товари для породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові).

Як отримати картку "Пакунок малюка"
Telegram / Мінсоцполітики

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів замість видавання "пакунків малюка" запровадив одноразову виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, як отримати грошову компенсацію розміром 5000 гривень замість "пакунка малюка".

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Економіка Особисті фінанси

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