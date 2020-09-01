Приватбанк почав видавати гроші замість "пакунка малюка": як отримати
З вівторка, 1 вересня, в Україні почалося видання банківських карток для виплати разової допомоги "Пакунок малюка".
Це здійснює державний Приватбанк, йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Міністерства соціальної політики.
"Банком внесено зміни до Умов та правил надання банківських послуг (договір із клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт – соціальна карта для виплат "Пакунок малюка”, – йдеться в повідомленні.
Коли можна отримати картку
Картку можна відкрити протягом року з дати народження дитини і кошти можна використати ще протягом року з моменту їх зарахування на придбання дитячих товарів у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.
На що можна витрачати "дитячі" гроші:
засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки;
дитячий одяг і взуття;
дитяче харчування;
дитячий посуд;
дитячі іграшки;
текстиль для дітей, зокрема рушники, ковдри;
товари для породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові).
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів замість видавання "пакунків малюка" запровадив одноразову виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого.
У Міністерстві соціальної політики пояснили, як отримати грошову компенсацію розміром 5000 гривень замість "пакунка малюка".