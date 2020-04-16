ПриватБанк озвучив правила переказу коштів: коли потрібно показувати документи

Українські банки відповідають за своїх клієнтів і повинні не тільки знати їх в обличчя, але й добре розуміти всі фінансові операції.

OBOZREVATEL разом з ПриватБанком в рамках спецпроекту "Банківські таємниці" розповідає, як налагодити ідеальні стосунки з фінансовою установою і чому це вигідно кожному. Цього разу ми публікуємо правила безпроблемного переказу коштів.

Скільки грошей можна перевести?

Українці зі своїх рахунків можуть перевести будь-яку суму, якщо джерело цих грошей зрозуміле для банку. Незалежно від того, відправляєте ви кошти за кордон чи всередині країни, – проблем не виникне, якщо ви поповнювали свої рахунки з прозорих джерел.

Банк несе відповідальність за всі ваші операції. Він має стежити за законністю, не допускати ризикованих переказів.

Пам'ятайте: витрати мають відповідати прибуткам; переказувати можна тільки гривні — перекази по країні, наприклад, в доларах – заборонені. А якщо сума занадто велика або не відповідає доходу, банк може попросити у клієнта документ, який підтверджує походження коштів.

Коли можуть перевірити переказ?

Зараз контролюють перекази на суму від 150 тис. грн (коли почне діяти новий Закон, суму збільшать до 400 тис. грн). Але це не означає, що банк не зверне уваги, якщо ви спробуєте поділити суму на кілька переказів або замість 150 тис. переказати 140 тис. грн. Такі дії клієнта будуть трактовані як "Дроблення" і викличуть сумніви в їх обгрунтованості та, можливо, законності.

Банк може перевірити будь-яку сумнівну операцію. Наприклад, якщо ви щомісяця отримуєте на рахунок (як варіант, у вигляді заробітної плати) одну суму, і раптом перевели утричі більше, ніж заробили. Завдання банку — використовувати ризик-орієнтований підхід і не допускати "відмивання грошей" по рахунках, проведення ризикових операцій, оптимізації оподаткування та інших правопорушень.

Однакові способи контролю застосовуються як до компаній, що мають рахунки в банку, так і до клієнтів – фізичних осіб. Великі перекази банк може попросити підтвердити документом про доходи або інформацією про сплачені податки.

Головні правила переказів

1) Сума переказу повинна відповідати офіційному доходу.

До речі, якщо вам просто подарували= гроші або ви раптом виграли в лотерею, цей прибуток також потрібно декларувати і платити з нього податки.

2) Не намагайтеся спеціально дробити суму, щоб уникнути фінансового моніторингу – це може насторожити банк.

Якщо ви легально оплачуєте велику покупку або просто переводите вагому суму, при цьому гроші ви заробили або вони у вас з'явилися будь-яким іншим законним способом, боятися нема чого.

3) Не використовуйте перекази з особистої карти для того, щоб виплачувати "сірі" зарплати або переводити великі суми.

Якщо ви використовуєте свій рахунок для того, щоб проводити платежі не через компанію з виплатою податків, і хочете видати їх за приватні перекази, швидше за все, фінансовий моніторинг вашого банку зверне на це увагу. Операцію можуть відхилити, а вам доведеться пояснювати, що сталося.

Ви також ризикуєте стосунками з банком, адже сумнівні операції можуть ініціювати процес розірвання ділових відносин.

До слова, в Україні 28 квітня набуває чинності новий закон про фінансовий моніторинг. Банки і так стежать за тим, щоб всі операції проводилися законно, тепер же норми закону багато в чому будуть відповідати європейським стандартам.

Серед іншого, фінансова установа повинна знайомитися зі своїм клієнтом, знати його ділових партнерів, визначати цілі ділових відносин, стежити, щоб всі документи були актуальними, не було сумнівних операцій.

Всі ці правила, як і перевірка великих і ризикових переказів, в першу чергу захищають клієнта банку. Це дає установі можливість працювати стабільно і надійно.

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