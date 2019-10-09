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9 жовтня • оновлено в 18:19
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Менше середнього: Пристайко отримав першу зарплату в МЗС

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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко за перший місяць своєї роботи – вересень – отримав заробітну плату в розмірі близько 27 тисяч 500 гривень.

Про це з посиланням на відповідь відомства повідомляє "УНН".

"Заробітна плата міністра закордонних справ України Пристайка Вадима Володимировича за вересень 2019 року склала 27 504,76 грн", – розповіли в міністерстві.

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Пристайко отримав першу зарплату в МЗС

Пристайко отримав першу зарплату в МЗС

При цьому, середня заробітна плата працівників Міністерства закордонних справ за цей же період перевищила дохід Пристайка і склала 27 тисяч 603 гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня депутати нової Верховної Ради отримали першу зарплату. В середньому кожному заплатили близько 43 тис. гривень.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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