Причиною низьких зарплат медиків є масштабне ухилення від сплати податків, – заступник Авакова

Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заявив про масштабне ухилення від сплати податків з боку підприємців, через що немає можливості платити нормальні зарплати лікарям і вчителям.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 4 грудня він розповів, як працюють такі схеми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Антон Геращенко розповів про схему ухилення від сплати податків. кадр відео

"В Україні триває схематоз зі сплатою податків. У нашій країні ряд схем крутяться навколо продажу контрабандних товарів, великих торгових мереж, які роблять тисячі своїх співробітників ФОПами, щоб один співробітник продавав банани, інший рибу, третій м'ясо. У результаті відбувається колосальне ухилення від сплати податків, внаслідок чого ми не можемо платити нормальні зарплати лікарям і вчителям", – пояснив радник глави МВС.

Водночас Геращенко наголосив, що є чесні підприємці. Наприклад, самозайняті особи або ті, хто дійсно торгує на ринках. Однак таких не стосується введення касових апаратів.

"Вони потрібні для підприємців, у яких оборот більше 1 млн грн", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанова заявив, що в редакції бюджету на 2021 рік, який Кабінет Міністрів відправив на голосування до Верховної Ради, гроші на підвищення зарплати медикам не передбачені. У документі заклали значно менше коштів на медицину, ніж потрібно: 159 млрд замість 296 млрд гривень.

Нагадаємо, що в Україні облік обороту фізичних осіб-підприємців (ФОП) перенесли на рік, до 1 січня 2022 року. Внаслідок такого рішення в тіні можуть залишитися сотні тисяч ФОПів, які вже перевищують ліміти оборотів і повинні платити повні податки, однак приховують свою виручку.