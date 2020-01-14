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15 січня • оновлено в 01:41
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"Прибіднялися і грабували країну!" Гончарук підтримав підвищення зарплат в Кабміні

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У Facebook глава Кабміну пояснив свою позицію необхідністю боротьби з корупцією у владі.

"Наша принципова позиція – в уряду не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі", – вважає він.

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Гончарук заявив, що Кабмін припинив практику тіньових схем і відкатів і міністри живуть на зарплату від платників податків.

"Багато років в Україні чиновники офіційно отримували по кілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки і сотні мільйонів доларів або отримували зарплати в конвертах. Їм не потрібна була офіційна висока зарплата, тому що вони, офіційно прибідняючись, за лаштунками грабували країну і людей", – написав прем'єр.

Гончарук підтримав підвищення зарплат міністрам

Гончарук підтримав підвищення зарплат міністрам

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов недавно знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов поскаржився також на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $ 5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують в Кабміні, "штовхають на корупцію".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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