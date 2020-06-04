Прессекретарка Зеленського Мендель за рік заробила майже мільйон

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в 2019 році заробила 935 тис. грн.

Про це йдеться в опублікованій на сайті НАЗК декларації. Так, в середньому в місяць Мендель отримувала 77,9 тис. Її річна зарплата в Офісі президента склала 370 тис. грн, Світовий банк (попередня робота) заплатив їй 298 тис. грн. Ще 267 тис. вона отримала від своєї професійної діяльності (працювала журналістом в світових виданнях).

декларація Мендель

В кінці 2018 го прессекретарка купила квартиру в Києві площею 48,5 квадратів за 1,2 млн грн. Тоді ж вона отримала кредит в розмірі 785 тис. грн (в "Банку інвестицій і заощаджень").

Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в місті Генічеську Херсонської області, навчалася журналістиці в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. У різний час працювала на телеканалах – ICTV, "Еспрессо-ТВ", "Інтер", "112 Україна". Кілька років журналістка співпрацює з The New York Times.

Писала для українського Forbes і американського Politico, також працювала з VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. У колонці для ТСН.uа Мендель розповідала, що переломним моментом у її кар'єрі в 2016 році стала поїздка на тренінг для журналістів у Єльський університет, США. Там вона отримала важливі зв'язки і зрозуміла, як працювати з міжнародними ньюзрум.

За рік до цього, в 2015-му за програмою Міжнародного інституту преси вона і ще дев'ять журналістів із різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

Стала першою українською журналісткою, яка виграла програму Світового інституту преси (World Press Institute). Була консультантом з комунікацій у Світовому банку. Стажувалася за кордоном в рамках програми Солідарності імені Леха Валенси, закінчила Варшавську євроатлантичну академію (WEASA).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці в Facebook вона написала про непристойні словах на її адресу від незнайомого чоловіка, чим спровокувала бурхливу дискусію в мережі.

Крім того, в 2018 році Мендель спільно з російському кореспондентом NY Times Ендрю Хиггинсом відзначилася "вкиданням" про корупцію у військовій сфері (навколо АТО) в Україні. При цьому журналістка була затятою прихильницею п'ятого президента Петра Порошенка і його команди.

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