Прем'єрні платіжки: в "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять комунальні послуги в Україні

У п'ятницю, 14 лютого, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять вартість комунальних послуг в Україні.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.
У студії розгорнеться гостра дискусія з прем'єром і урядом у пошуках відповідей на актуальні питання щодо комунальних тарифів.
Участь в обговоренні візьмуть:
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України,
Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія",
Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України,
Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2014 року - вересень 2019),
Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП),
Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;
Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Українці з нульовим споживанням газу все одно будуть платити за його транспортування, але мінімальну вартість.
У лютому українцям прийдуть платіжки з найменшими сумами за житлово-комунальні послуги за всю зиму.
З січня 2019 року по січень 2020 року ціна для газ для населення знизилася на 25%. Це стало можливим завдяки діям уряду
Плату за транспортування газу відокремили від основної платіжки, щоб можна було вільно вибирати постачальника.
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