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13 лютого • оновлено в 22:27
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Прем'єрні платіжки: в "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять комунальні послуги в Україні

1.1т
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У п'ятницю, 14 лютого, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять вартість комунальних послуг в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія з прем'єром і урядом у пошуках відповідей на актуальні питання щодо комунальних тарифів.

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Прем'єрні платіжки: в "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять комунальні послуги в Україні

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України,

  • Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія",

  • Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України,

  • Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2014 року - вересень 2019),

  • Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП),

  • Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;

  • Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
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