Прем'єрні платіжки: в "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять комунальні послуги в Україні

У п'ятницю, 14 лютого, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять вартість комунальних послуг в Україні.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія з прем'єром і урядом у пошуках відповідей на актуальні питання щодо комунальних тарифів.

Участь в обговоренні візьмуть:

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України,

Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія",

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України,

Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2014 року - вересень 2019),

Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП),

Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;

Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українці з нульовим споживанням газу все одно будуть платити за його транспортування, але мінімальну вартість.

У лютому українцям прийдуть платіжки з найменшими сумами за житлово-комунальні послуги за всю зиму.

З січня 2019 року по січень 2020 року ціна для газ для населення знизилася на 25%. Це стало можливим завдяки діям уряду

Плату за транспортування газу відокремили від основної платіжки, щоб можна було вільно вибирати постачальника.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram