Працюючим пенсіонерам не підвищили пенсії: в Кабміні назвали причину

Пенсіонери, які продовжують працювати, не отримали з 1 липня підвищення пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

Про це розповів радник міністра соцполітики Микола Шамбір в ефірі телеканалу "Україна 24", зазначивши, що індексація проводиться всім на загальних підставах, незалежно від того, чи працює людина.

"Єдине, що працюючі пенсіонери не отримують підвищення у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, оскільки вони працюють і розмір прожиткового мінімуму на них не впливає. Але після того, як вони звільняться, вони це отримають.

Крім того, працюючі пенсіонери що два роки отримують підвищення пенсії з урахуванням їх роботи за ці два роки. Ці механізми працюють", – розповів Шамбір.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 2021 року ростимуть вимоги до необхідної кількості пенсійного стажу. Щоб вийти на пенсію в 60 років необхідно буде мати повних 28 років стажу. А в 2022 році – 29 років стажу.