"Трудився чесно!" У екснардепа "козака" Гаврилюка знайшли триповерховий будинок у Карпатах

Колишнього нардепа "козака" Михайла Гаврилюка запідозрили в будівництві триповерхового будинку в Карпатах. Водночас офіційно у нього не було жодних заощаджень, а з доходів – тільки зарплата.

Практично готовий будинок площею 550 кв. м. розміщений у селі селі Нижній Березів (Косівський район, Івано-Франківська область). Поруч із ним – озеро, річка й водоспад. Відео будівництва, зняте журналістом Василем Крутчаком, опублікував сайт TK Media (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

На початку відео журналіст дізнавався у місцевих жительок, як проїхати до водоспаду й озера, біля якого зводиться триповерховий будинок. Вони вказали напрямок і уточнили, що оселя належить "Гаврилюкам".

На самій будові він поговорив із працівником, у якого запитав, чи на місці Михайло Гаврилюк. Чоловік представився братом тестя Гаврилюка і зателефонував своєму братові Івану (батькові дружини Гаврилюка), "буде Михась (на будівництві, – Ред.) чи ні".

Журналіст пройшовся по ділянці, яка виходить до ставка.

"Ось це водоспад біля хатинки, яку побудував Михайло Гаврилюк. Ось річка тече, водоспад. Я реально радію, що його депутатство даремно на минуло. Працював чесно. І відразу хатинка Гаврилюка. Краса!" – прокоментував побачене журналіст.

Він зазначив, що в декларації Гаврилюка коштів, які могли б дозволити побудувати "хороми" на 550 кв. м., землю й ставок, немає.

"Якщо все перевести в долари, то буде приблизно $16 тисяч. Ви ж розумієте, що за цю суму це не побудується", – сказав Крутчак.

Видання повідомляє, що в серпні 2019 року перед перед звільненням з посади Гаврилюк задекларував 381 тис. грн зарплати.

"З декларації Гаврилюка виходить, що у нього немає інших доходів і грошових заощаджень. Дружина експарламентаря задекларувала 6880 гривень допомоги від держави при народженні дитини. Також у сім'ї Гаврилюка є автомобіль SSANG YONG 2008 року випуску. Гаврилюк вказав, що придбав його за 98 000 гривень (майже $4 тис. на час купівлі)", – йдеться в публікації.

Будинок, який імовірно належить Михайлу Гаврилюку tk.media

Також у декларації колишнього нардепа була відсутня інформація про будинок у Карпатах, об'єкти незавершеного будівництва або володіння ділянкою, яку показав журналіст.

Михайло Гаврилюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, на закордонні перельоти президента України Володимира Зеленського з часу його інавгурації витратили майже 18 млн гривень.

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