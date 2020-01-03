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3 січня • оновлено в 13:50
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"Трудився чесно!" У екснардепа "козака" Гаврилюка знайшли триповерховий будинок у Карпатах

20.1т
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Колишнього нардепа "козака" Михайла Гаврилюка запідозрили в будівництві триповерхового будинку в Карпатах. Водночас офіційно у нього не було жодних заощаджень, а з доходів – тільки зарплата.

Практично готовий будинок площею 550 кв. м. розміщений у селі селі Нижній Березів (Косівський район, Івано-Франківська область). Поруч із ним – озеро, річка й водоспад. Відео будівництва, зняте журналістом Василем Крутчаком, опублікував сайт TK Media (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

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На початку відео журналіст дізнавався у місцевих жительок, як проїхати до водоспаду й озера, біля якого зводиться триповерховий будинок. Вони вказали напрямок і уточнили, що оселя належить "Гаврилюкам".

На самій будові він поговорив із працівником, у якого запитав, чи на місці Михайло Гаврилюк. Чоловік представився братом тестя Гаврилюка і зателефонував своєму братові Івану (батькові дружини Гаврилюка), "буде Михась (на будівництві, – Ред.) чи ні".

Журналіст пройшовся по ділянці, яка виходить до ставка.

"Ось це водоспад біля хатинки, яку побудував Михайло Гаврилюк. Ось річка тече, водоспад. Я реально радію, що його депутатство даремно на минуло. Працював чесно. І відразу хатинка Гаврилюка. Краса!" – прокоментував побачене журналіст.

Він зазначив, що в декларації Гаврилюка коштів, які могли б дозволити побудувати "хороми" на 550 кв. м., землю й ставок, немає.

"Якщо все перевести в долари, то буде приблизно $16 тисяч. Ви ж розумієте, що за цю суму це не побудується", – сказав Крутчак.

Видання повідомляє, що в серпні 2019 року перед перед звільненням з посади Гаврилюк задекларував 381 тис. грн зарплати.

декларації Гаврилюка виходить, що у нього немає інших доходів і грошових заощаджень. Дружина експарламентаря задекларувала 6880 гривень допомоги від держави при народженні дитини. Також у сім'ї Гаврилюка є автомобіль SSANG YONG 2008 року випуску. Гаврилюк вказав, що придбав його за 98 000 гривень (майже $4 тис. на час купівлі)", – йдеться в публікації.

Будинок, який імовірно належить Михайлу Гаврилюку

Будинок, який імовірно належить Михайлу Гаврилюку

tk.media

Також у декларації колишнього нардепа була відсутня інформація про будинок у Карпатах, об'єкти незавершеного будівництва або володіння ділянкою, яку показав журналіст.

Михайло Гаврилюк

Михайло Гаврилюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, на закордонні перельоти президента України Володимира Зеленського з часу його інавгурації витратили майже 18 млн гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду справу стосовно ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика. Колишнього чиновника підозрюють в тому, що він отримав у борг 1,249 млн доларів і не вказав це в декларації.

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Читайте всі новини по темі "Декларації про доходи чиновників" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Декларації про доходи чиновників Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Михайло Гаврилюк
Місце
Україна
Теги
депутат декларація
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Чан Джеки
Чан Джеки
тва.ь голожо.ая.еще и м.азь.
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Смирнов Василий
Смирнов Василий
яка краина якіе і герої
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васильевич василий
васильевич василий
Заработал честно на проституции
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