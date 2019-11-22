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22 листопада • оновлено в 16:57
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Працювала не за гроші: Клітіна розповіла, чим займалася

1.4т
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Фігурантка секс-скандалу з депутатами у Раді й "жертва" пранкера "Джокера", заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна заявила, що починала роботу в міністерстві як волонтерка.

Про це Клітіна сказала під час брифінгу. За її словами, в Мінінфраструктури вона працює понад 5 років. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після Революції гідності я прийшла як волонтерка допомогти своїй країні. Працювала пів року безоплатно. Потім я була консультанткою ЄБРР, ще приза Пивоварського. Опісля очолила команду підтримки реформ. Це проєкт, який я організувала спільно з Європейським Союзом, який надалі реалізувався в п'яти міністерствах", – розповіла Клітіна.

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За її словами, на посаду заступниці міністра (вона відповідає за євроінтеграцію) її кандидатуру запропонував глава відомства Владислав Криклій. "Була співбесіда з прем'єр-міністром, з президентом. Мене запропонував пан Криклій, звісно. Він сам вибирає собі команду", – сказала Клітіна.

Олександра Клітіна розповіла про свою кар'єру

Олександра Клітіна розповіла про свою кар'єру

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Особа
Олександра Клітіна
Місце
Україна
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