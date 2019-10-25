Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 13:57
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Працює безкоштовно: з'явились подробиці про нову посаду Князєва у Авакова

1.5т Читати матеріал російською

Колишній голова Національної поліції Сергій Князєв працює радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова безкоштовно.

Про це повідомили в прес-службі МВС, передають "Українські новини". "Князєв наказом МВС від 26.09.2019 призначений радником міністра внутрішніх справ (на громадських засадах). Також інформуємо, що радники міністра на громадських засадах призначаються на 1 рік та не перебувають з МВС у трудових відносинах", – йдеться у відповіді МВС.

Новини
Перша зарплата уряду: скільки отримали міністри

Працює безкоштовно: з'явились подробиці про нову посаду Князєва у Авакова

ukranews.com

У міністерстві відзначили, що радники в своїй роботі керуються Конституцією і законами, актами Президента та Кабінету Міністрів. Також там навели перелік завдань і функцій Князєва на цій посаді. Серед них – "інформаційне, консультативне, експертно-аналітичне, правове та інше забезпечення діяльності міністра" з різних питань, що пов'язані з роботою МВС.

Працює безкоштовно: з'явились подробиці про нову посаду Князєва у Авакова

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати в Україні
Особи
Сергій Князєв Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
зарплата Міністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
10
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
ну никак не оторвешь свиней от корыта
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel