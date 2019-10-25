Працює безкоштовно: з'явились подробиці про нову посаду Князєва у Авакова

Колишній голова Національної поліції Сергій Князєв працює радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова безкоштовно.

Про це повідомили в прес-службі МВС, передають "Українські новини". "Князєв наказом МВС від 26.09.2019 призначений радником міністра внутрішніх справ (на громадських засадах). Також інформуємо, що радники міністра на громадських засадах призначаються на 1 рік та не перебувають з МВС у трудових відносинах", – йдеться у відповіді МВС.

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У міністерстві відзначили, що радники в своїй роботі керуються Конституцією і законами, актами Президента та Кабінету Міністрів. Також там навели перелік завдань і функцій Князєва на цій посаді. Серед них – "інформаційне, консультативне, експертно-аналітичне, правове та інше забезпечення діяльності міністра" з різних питань, що пов'язані з роботою МВС.

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