Після дзвінків шахраїв в українців зникають гроші з банківських карток: як не стати жертвою

Українці дедалі частіше стають жертвами професійних шахраїв, яких практично неможливо відрізнити від справжніх банківських співробітників. На гачок потрапляють навіть самі банківські працівники. Контактні дані українців купують в інтернеті, а потім обдзвонюють їх нібито для авторизації.

Про те, як працює схема обману і чи можливо повернути гроші – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Вам потрібно виконати переказ для авторизації"

В Україні шахраї постійно вигадують нові схеми обману, а зловмисники швидко вчаться, їх практично не можливо відрізнити від справжніх співробітників банків. За підрахунками НБУ, в країні вже працює близько 80 схем, і ця кількість постійно зростає.

"Змінюється якість і суми вкрадених грошей. З боку шахраїв працюють дедалі краще підготовлені люди, які спілкуються з клієнтами дуже добре, зображуючи банківських співробітників. Приводи звернень та схеми шахрайства постійно змінюються і удосконалюються, в цьому полягає складність для громадян розпізнати шахрайства", – розповідає OBOZREVATEL заступник директора "ЕМА" Олеся Данильченко.

Нещодавно, як каже експерт, почали дзвонити навіть співробітникам банків. Представляються IT-службою фінансової установи і просять провести "авторизацію", а насправді виманюють персональні дані і змушують зробити переказ коштів.

Просять провести "авторизацію" і простих клієнтів. "Подзвонила дівчина, дуже приємним голосом представилася співробітницею ПриватБанку, назвала мене на ім'я та по батькові. Сказала, що ось зараз є з моєю кредитною карткою підозріла операція, вони перевіряють, чи я її зробила. Я, звичайно, нічого не робила. Злякалася і попросила заблокувати", – розповідає киянка Інна.

"Співробітниця банку" повідомила дівчині, що потрібно терміново прийти до відділення з документами, на це їй дали 15 хвилин. Так швидко дістатися до відділення було неможливо, тому шахраї запропонували підтвердити свою особистість, зробивши переказ грошей із картки на картку.

"Мені вона і каже: тоді зробіть для авторизації переказ. Надішліть ось на цей рахунок 600 грн, якщо менше, то система не побачить операцію. І потім ці 600 грн нібито відразу повернуть назад на рахунок. Мені здалося це підозрілим, і я попросила мені передзвонити за кілька хвилин. Сама зателефонувала на гарячу лінію банку. Виявилося, з банку мені ніхто не дзвонив", – каже дівчина.

На відміну від більшості шахраїв, як каже Інна, з нею розмовляли ввічливо і "завченими" фразами, як це часто роблять співробітники кол-центрів. Відрізнити такого співрозмовника від справжнього банківського службовця практично неможливо.

Українці самі віддають свої гроші, а знайти шахраїв вкрай складно

Згідно із законом, якщо українець сам переказав гроші зі своєї на картку іншої фізособи, повернути гроші можна тільки за згодою того, хто отримав кошти. "Банк не може самостійно повернути гроші. Всі банки в Україні керуються у своїй діяльності чинним законодавством. Якщо буде доведено факт шахрайства, буде відповідне рішення суду, тоді гроші можуть повернути", – розповіли OBOZREVATEL на гарячій лінії НБУ.

Водночас у Нацбанку радять, якщо ви вже стали жертвою шахраїв, обов'язково написати заяву до поліції і звернутися у свою фінансову установу, розповісти всі деталі розмови. Навіть якщо банк захоче повернути гроші, поки не доведено факт шахрайства правоохоронцями, робити це не можуть.

Знайти зловмисника і залучити його до відповідальності вкрай складно. Головне тут – оперативно звернутися до правоохоронців, поки шахраї не змінили номер телефону. Але і в цьому разі може виявитися, що вони працюють, наприклад, із Донецька чи Криму. Тоді розшукати їх і затримати буде практично неможливо.

"Є чітке визначення закону. Помилковий переказ від однієї фізичної особи іншій банком не може бути повернутий. Це може відбуватися тільки в разі вже доведеного факту шахрайства, банк повинен отримати відповідний лист із рішенням. Просто подати заяву в поліцію недостатньо, факт повинні встановити", – пояснюють у НБУ.

Якщо ж шахрайство сталося з вини банку (що практично ніколи не відбувається), тоді можна розраховувати на відповідну компенсацію. Наприклад, якщо гроші з вашої картки без згоди переказав співробітник відділення або ж на вас оформили кредит без вашої згоди.

Але як би банки не вдосконалювали систему безпеки, скільки б коштів не вкладали в модернізацію систем моніторингу і захисту, захистити тих, хто сам переказує свої гроші, неможливо.

Якщо ви стали жертвою шахрайської схеми або ж вас намагалися обдурити, напишіть свою історію на пошту або ж надішліть контактні дані obozrevatelfeedback@gmail.com.