Прочитав пост Яніки Мерило про зарплати в Естонії, фактично виходить, що як і в Польщі, про яку я писав раніше у багатьох чиновників і керівників державних підприємств в Естонії зарплати вже значно менше ніж в Україні, а ось у простих робітників та пенсіонерів доходи суттєво вищі в Естонії , ніж в Україні.

Додам до інформації Яніки декілька важливих деталей:

1. Мінімальна зарплата в Україні 4723 грн (175,61 ЄВРО), в Естонії 584 ЄВРО.

2. Зараз середня пенсія в Естонії вже 485 ЄВРО, з 1 квітня вона складе вже 524 ЄВРО. В Україні середня пенсія на 1 січня 2020 року склала 3082,98 грн (114 ЄВРО).

3. Станом на лютий 2020 року вартість життя в Києві лише на 18,7% дешевше, ніж у Талліні.

4. Фактично модель нарахувань зарплат чиновникам в Естонії ідентична польській моделі.

...

Яніка Мерило:"Не вставляла свои "5 копеек" на тему зарплат чиновников, но тут прочитала эстонские новости, и просто поделюсь.

Можем спорить на счет "страна меньше" и т.д. Просто пример и факты.

В Эстонии зарплата в госсекторе каждый год корректируется в соответствии c определенной формулой.

Формула состоит из 3 компонентов.

Определяется планка высшей возможной зарплаты для госчиновника. С апреля 2019 года высшая планка составляет 4388 евро (примерно 118 000 гривен) на руки. Эта сумма умножается на индекс, который зависит на 20% от инфляции и на 80% от роста поступлений пенсионной части социального налога. В этом году этот индекс 1,084. Данный результат умножается на коэффициент в зависимости от должности. Например коеффицент президента 1,0, рядового депутата 0,65, члена набсовета Нацбанка 0.25.

Так получаются зарплаты:

- Президент, премьер-министр, спикер парламента и головы верховного суда (на руки после налогов) 4757 евро в месяц. (примерно 128 000 гривен)

- Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента 4300 евро (примерно 116 000 гривен)

- “рядовый” депутат примерно 3100 евро (84 000 гривен)

- Судьи всех уровней 3100 евро (84 000 гривен)

- Председатель наб совета НацБанка 1665 евро (44 800 гривен)

- Член набсовета НацБанка 1251 евро (33 650 гривен)

При этом не всегда индексация означает прирост. Например в 2014-2017 годах зарплаты не росли.

Самая высокая зарплата у руководителей гос предприятий была у руководителя правления Эстонской Энергии - примерно 13 200 евро в месяц (350 000 гривен). Это исключительно самая высокая зарплата. Руководитель управления лесным хозяйством получал 7700 евро (207 000 гривен) на руки и столько же руководитель Таллиннского порта. Руководитель правления Эстонской Железной дороги получал 6630 евро (178 300 гривен), руководитель Таллинского аэропорта примерно 6600 евро. (примерно 3,3 миллионов пассажиров в год, Борисполь целится на 15 миллионов).

Для сравнения, средняя зарплата на руки в Эстонии достигла 1160 евро (31 200 гривен), средняя пенсия 490 евро (13180 гривен), средняя зарплата врача 2100 евро (56 500 гривен), средняя зарплата учителей 1220 евро (33 000 гривен).

(Для получения суммы всего заработного фонда добавляется 53% учитывая налогонеоблагаемый минимум в 500 евро)"

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