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Полторак отримав 2 млн гривень при звільненні з військової служби

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Доходи міністра оборони України Степана Полторака у 2018 році склали понад 3,4 млн гривень.

Зокрема він отримав 1,1 млн гривень зарплати і 1,9 млн гривень виплат при звільненні з військової служби свідчать дані, опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій

Крім того, Полторак задекларував 29,3 тис. гривень пенсії, 223,4 тис. гривень — гонорарів і 120,4 тис. гривень — відсотків.

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Міністр оборони також має готівкові кошти на суму 162 тис. доларів, а також близько 1,1 млн гривень і 21,6 тис. доларів на банківських рахунках.

Полторак не володіє нерухомим майном, однак орендує номер у готельному комплексі у Центра забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу України площею 41,7 кв. м. Також він користується квартирою 90,7 кв. м у Києві.

Степан Полторак

Степан Полторак

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи президента України Петра Порошенка у 2018 році склали понад 1,5 млрд гривень.

Глава держави вказав майже 400 млн гривень дивідендів від ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", а також понад 1,1 млрд гривень дивідендів від Rothschild Trust Schweiz AG.

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Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
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