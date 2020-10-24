Польща збирається спростити переїзд для заробітчан з України: нові правила

У Польщі збираються спростити процедуру отримання офіційного дозволу на роботу. За новими правилами не потрібно буде мати місце проживання, стабільне джерело доходу, розширять перелік причин, за яких не потрібно міняти дозвіл на тимчасове проживання.

Про це йдеться в уже зареєстрованому законопроєкті. Легше буде влаштуватися і в стратегічні підприємства (зараз є обмеження для іноземців). Крім того:

хочуть давати 60 днів на розв'язання питання про надання тимчасового дозволу на проживання;

скоротять розміри зборів за видачу або обмін документів, що видаються іноземцям (зокрема, карти перебування);

відмовляться від вимоги особисто з'явитися під час епідемії COVID-19 в питаннях надання посвідки на проживання;

розширять сфери доступу на так звану інтервенційну сезонну роботу під час COVID-19;

скасують положення, які продовжують терміни виїзду з території Республіки Польща, і дати добровільного повернення, зазначені в рішеннях, які зобов'язують іноземця повернутися;

скоротять терміни, протягом яких іноземець повинен мати стабільне і регулярне джерело доходу в процесі видачі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС.

Як ідеться в законопроєкті, протягом декількох років спостерігається зростання загального числа заяв про надання дозволу на проживання на території Польщі. З огляду на це влада вирішила спростити доступ працівників до місцевого ринку праці.

Простіше кажучи, нові рішення дадуть змогу швидко отримати дозвіл на легальну роботу і проживання в Польщі. Влаштуватися на роботу буде простіше.

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