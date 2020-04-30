Польща відновить видачу віз в Україні: коли і хто зможе отримати

Польські консульські установи з 4 травня відновлять видачу віз, однак отримати їх зможуть не всі.

Як повідомляється на урядовому сайті Польщі, документи прийматимуть для отримання віз для виконання сільськогосподарських садових робіт, а також міжнародних перевезень.

Polske Radio

"У зв'язку з цим від 30 квітня заявники, у яких є відповідні підтверджувальні документи про виконання сільськогосподарських і садових робіт, а також міжнародних перевезень, можуть зареєструватися для подачі документів на візу в електронній системі e-konsulat", – уточнюється в повідомленні.

Прийом заявників з інших питань не здійснюватиметься.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці за перетин польського кордону неофіційно платять 300-350 злотих (близько 2 тис грн) у зв'язку з напливом через карантин.

Нагадаємо, віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко запевнив, що Україна не заборонятиме заробітчанам виїжджати за кордон. Чартерні авіарейси для них будуть літати постійно.