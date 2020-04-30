Головна Новини
1 травня • оновлено в 00:36
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Польща відновить видачу віз в Україні: коли і хто зможе отримати

1.8т
Читати матеріал російською

Польські консульські установи з 4 травня відновлять видачу віз, однак отримати їх зможуть не всі.

Як повідомляється на урядовому сайті Польщі, документи прийматимуть для отримання віз для виконання сільськогосподарських садових робіт, а також міжнародних перевезень.

Польща відновить видачу віз в Україні: коли і хто зможе отримати

Polske Radio

"У зв'язку з цим від 30 квітня заявники, у яких є відповідні підтверджувальні документи про виконання сільськогосподарських і садових робіт, а також міжнародних перевезень, можуть зареєструватися для подачі документів на візу в електронній системі e-konsulat", – уточнюється в повідомленні.

Прийом заявників з інших питань не здійснюватиметься.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці за перетин польського кордону неофіційно платять 300-350 злотих (близько 2 тис грн) у зв'язку з напливом через карантин.

Нагадаємо, віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко запевнив, що Україна не заборонятиме заробітчанам виїжджати за кордон. Чартерні авіарейси для них будуть літати постійно.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Трудова міграція з України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Трудова міграція з України
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
А сколько хрюканья было про безвиз..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ХОЗЯИH хOXЛОВ, правильно надо писать "безвизг"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,3 мільйона осіб, загинули – 233 тисячі.

  • В Італії за добу в два рази більше людей одужали, ніж захворіли, а Британія пройшла пік.

  • Лікарі пояснили, чому коронавірус виявився більш смертоносним в Європі, ніж в Китаї.

  • Комаровський назвав унікальний метод діагностики нового вірусу.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги