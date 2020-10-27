Польща вирішила масово заманювати українців: чим приваблюють заробітчан і чому такий попит

У Польщі зареєструвалася рекордна кількість заробітчан з України – більше ніж пів мільйона осіб. І це тільки ті, хто платить податки. Насправді кількість заробітчан може досягати двох мільйонів.

Про те, скільки українців працюють у сусідній державі, яку роботу пропонують і як планують змінити правила – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і що пропонують змінити

У Польщі збираються спростити процедуру отримання офіційного дозволу на роботу. За новими правилами не потрібно буде мати місце проживання, стабільне джерело доходу, розширять перелік причин, за яких не потрібно міняти дозвіл на тимчасове проживання. Про це йдеться в уже зареєстрованому законопроєкті.

Легше буде влаштуватися і в стратегічні підприємства (зараз є обмеження для іноземців). Крім того:

хочуть давати 60 днів на вирішення питання про надання тимчасового дозволу на проживання;

скоротять розміри зборів за видачу або обмін документів, що видаються іноземцям (зокрема й карти перебування);

відмовляться від вимоги особисто з'явитися під час епідемії COVID-19 у питаннях надання посвідки на проживання;

розширять сфери доступу на так звану "інтервенційну сезонну роботу" під час COVID-19;

скасують положення, які продовжують терміни виїзду з території Республіки Польща, й дати добровільного повернення, зазначені в рішеннях, які зобов'язують іноземця повернутися;

скоротять терміни, протягом яких іноземець повинен мати стабільне й регулярне джерело доходу в процесі видачі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС.

Як говориться в законопроєкті, протягом декількох років спостерігається зростання загальної кількості заяв про надання дозволу на проживання на території Польщі. Через це влада вирішила спростити доступ працівників до місцевого ринку праці.

Простіше кажучи, нові рішення дозволять швидко отримати дозвіл на легальну роботу і проживання в Польщі. Влаштуватися на роботу буде простіше.

Скільки українців працює в Польщі

Із 689 тис. застрахованих іноземців 507 тис. – українці. Це 75% усіх заробітчан, йдеться в даних польського соцстраху. "Такого масштабу в нашій історії не було", – заявила глава відомства Гертруда Усьцинска.

Головна причина такої тенденції – карантин, розповідає OBOZREVATEL експерт у питаннях працевлаштування за кордоном Ярослав Мазур. Інші країни посилили вимоги й перестали приймати таку кількість заробітчан. А ось Польща приймає українців.

"Інтерес до Польщі зріс за останні вісім місяців. Більшість країн, куди їздили українці працювати нелегально або легально, вже закриті. Ті, хто не може знайти гідну роботу в Україні, їдуть до Польщі. Пандемія дала сплеск збільшенню офіційного працевлаштування в Польщі", – розповідає Мазур.

Потрібно враховувати, що пів мільйона – це тільки ті, хто застрахований, насправді в західного сусіда офіційно працює один мільйон осіб і нелегально – близько двох мільйонів, додає ексміністр соцполітики Андрій Рева.

"Масової міграції зараз просто немає. Ті, хто перебуває в Польщі, вони легалізуються. Особливо на тлі розповідей Шмигаля, що пенсій через 15 років не буде", – розповів OBOZREVATEL експерт.

Скільки заробляють і на які умови погоджуються

Українські заробітчани після приїзду до Польщі повинні почекати 10-денний карантин, пояснює Мазур. Роботи там багато: від прибиральника до інженера. Але якщо проблем із переїздом для зварника, пакувальника не буде, то бухгалтери, юристи, медики повинні не просто знати польську, а й пройти процедуру підтвердження своїх дипломів, знати місцеве законодавство – це довго й дорого.

Зарплати можуть бути від мінімальної – трохи більше ніж 17 тисяч гривень – до кількох тисяч доларів. Різноробочі можуть заробляти близько 35 тисяч.

Вакансії в Польщі

До речі, карантин вніс свої корективи в ринок праці і в Польщі. У квітні-травні кількість вакансій для українських заробітчан скоротилася удвічі, розповідає OBOZREVATEL керівниця напряму з роботи з партнерами Jooble Олена Кирильєвніна.

Зростання пропозицій почалося в червні – кількість вакансій повернулася до рівня березня, і з кожним місяцем спостерігається істотний приріст. "Станом на середину жовтня в Польщі для українців відкрито понад 3600 вакансій. Найчастіше роботодавці шукають людей на виконання фізичної роботи, що не вимагає вищої або спеціалізованої освіти – пакувальників, різноробочих на будівництво і працівників на склади", – говорить Кирильєвніна.