Половина українців залишиться без пенсій: як дізнатися, чи отримаємо виплату
В Україні через сім років тільки половина українців зможе вийти на пенсію в 60 років. Щоб дізнатися, чи зможете ви вчасно отримати пенсію, потрібно порівняти свій стаж з новими вимогами.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, вимоги щодо стажу зростають щорічно, поки в 2027-му не складуть 35 років. Так, якщо 60 років вам виповниться в 2027-му або пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо в 2026-му – 34 роки і так далі. Зараз мінімальний стаж для пенсії в 60 років становить 28 років (дивіться інфографіку).
Всього за рік, з липня минулого року по липень 2020 го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилося на 565 тис. Чоловік. І демографічна ситуація тут ні при чому. Коронавірус, криза, збільшення кількості фізосіб-підприємців та пом'якшення штрафів.
Але є і демографічні проблеми. Згідно з даними ООН (цифри озвучені в пояснювальній записці до законопроекту про запуск накопичувальної пенсійної системи):
Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися майже виключно за рахунок населення працездатного віку.
За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграції ООН прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050-го на 28%, а частка осіб у віці 60 років і старше зросте до 32%.
Населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Співвідношення між чисельністю населення пенсійного та працездатного віку зросте майже вдвічі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в Україні пенсії з 2021 будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат будуть сплачувати додатковий внесок. Таке нововведення повинні розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менше 15 років страхового стажу, але його недостатньо для виходу на пенсію, то він має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника.